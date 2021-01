La Palma tiene ‘semáforo verde’ por Covid y no podrá celebrar reuniones de más de 10 personas en Reyes

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda a la población la necesidad de extremar las precauciones y el deber de cumplir las medidas vigentes durante la preparación y celebración del día de Reyes, para minimizar los efectos que el aumento de la movilidad y la frecuencia de los encuentros familiares y sociales propios de estos días pueda tener en la propagación del virus causante de la enfermedad COVID-19, se informa en nota de prensa.

Se recuerda que estas medidas para frenar los contagios durante las fiestas navideñas se mantienen vigentes hasta el 10 de enero y son aplicables a todas las islas, con las peculiaridades que se señalan para La Gomera y Tenerife teniendo en cuenta su situación epidemiológica en cuanto al nivel de transmisión del SARS-CoV-2, y por encontrarse en los niveles de alerta 2 y 3, respectivamente.

De acuerdo al último informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, se encuentran en Nivel 1 (semáforo verde) las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro; en Nivel 2 (semáforo amarillo) la isla de La Gomera y en Nivel 3 (semáforo rojo) la isla de Tenerife.

Medidas vigentes en las Islas en semáforo verde

En las cinco Islas en Nivel de alerta 1 (semáforo verde), se ha establecido una limitación de la circulación de las personas entre las 01.00 y las 06.00 horas, que se mantiene en la misma franja horaria para la noche de Reyes.

Para las reuniones, no se podrá superar el número de 6 personas, si bien para los encuentros que tengan lugar el día 6 de enero, no se superará el número máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes, recomendándose no superar los dos grupos de convivencia.

No podrán celebrarse fiestas, verbenas y otros eventos populares que conlleven aglomeración de personas o desplazamiento de los participantes que no puedan controlarse, tales como fiestas, campanadas, bailes o cotillones.

Los almuerzos o cenas en establecimientos de hostelería y restauración pueden desarrollarse tanto en el interior como en espacios o terrazas al aire libre, sin que pueda superarse el 75% del aforo autorizado en espacios interiores; se respetará la distancia de al menos 2 metros entre sillas de mesas colindantes y una ocupación máxima de 6 personas por mesa.

Los clientes que acudan a estos establecimientos deben permanecer todo el tiempo sentados, limitando los desplazamientos a lo estrictamente necesario. Se establece el cierre completo de los establecimientos y actividades de hostelería y restauración antes de las 00:00 horas.

Se prohíben actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal y el uso de mascarillas, tales como fiestas, verbenas, cotillones, bailes, karaokes; las actividades propias del ocio nocturno tales como barra libre, música y pistas de baile, así como fumar en terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del local o establecimiento. Se recomienda el seguimiento de eventos navideños por televisión u otras opciones telemáticas.

Medidas vigentes en La Gomera (Semáforo amarillo)

En la isla de La Gomera, en Nivel de alerta 2 (semáforo amarillo), se mantiene la limitación al libertad de circulación de personas en horario nocturno entre las 01:00 y las 06:00 horas, también aplicable en la noche de Reyes. Asimismo, en las reuniones no se podrá superar el número de 6 personas, si bien para los encuentros que tengan lugar el día 6 de enero, no se superará el número máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes, recomendándose no superar los dos grupos de convivencia.

Las medidas preventivas establecidas para nivel de alerta 2 (semáforo amarillo) incluyen la recomendación de salir del domicilio sólo lo necesario y evitar los espacios cerrados en los que se desarrollen actividades incompatibles con el uso de mascarillas o en los que concurran muchas personas.

En el caso de almuerzos o cenas en establecimientos de hostelería, restauración y en alojamientos turísticos no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al aire libre ni el 50% en espacios interiores. El cierre al público de estos establecimientos será a las 23:00 horas, estableciéndose el cierre completo del local antes de las 00:00 horas.

Medidas vigentes en Tenerife (semáforo rojo)

En la isla de Tenerife, con Nivel de alerta 3 (semáforo rojo) y medidas específicas prorrogadas por Acuerdo de Gobierno de 29 de diciembre hasta el 10 de enero, los encuentros sociales y familiares serán solo entre a los convivientes, si bien para el Día de Reyes (6 de enero), no se superará el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes, recomendándose no superar los dos grupos de convivencia.

La limitación de la libertad de circulación de personas se fija entre las 22:00 y las 06:00 horas, horario que se mantiene para el Día de Reyes (madrugada del 5 al 6 de enero).

Se recomienda salir del domicilio sólo lo necesario y evitar espacios cerrados en los que se desarrollan actividades incompatibles con el uso de mascarillas o en las que concurran muchas personas.

En el caso de almuerzos o cenas en establecimientos de hostelería y restauración sólo pueden utilizarse los espacios o terrazas al aire libre y con un aforo máximo del 50%, una ocupación máxima de 4 personas por mesa. Los establecimientos deberán cerrar al público antes de las 22:00 horas, en concordancia con la limitación de la libertad de personas en horario nocturno.

En el caso de almuerzos o cenas en establecimientos turístico de alojamiento se permite el uso de las zonas interiores, con un aforo máximo del 33%, y exclusivamente para los huéspedes en régimen de alojamiento.

Medidas preventivas generales

Asimismo, se recuerda la necesidad de mantener las medidas preventivas generales: Mascarilla, lavado de manos, distancia interpersonal, limitar el número de personas con las que nos relacionamos, elegir siempre que se pueda aire libre o espacios bien ventilados, quedarse en casa si se tienen síntomas, si se está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19.