Torres asegura que la previsión es que la lava llegue de forma "inminente" a la costa de La Palma

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que la previsión es que la lava del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, llegue de forma "inminente" a la costa de la isla después de que en la tarde del domingo sobrepasara el núcleo del barrio de Todoque.

Torres ha indicado que actualmente se encuentra en contacto con los servicios de seguridad, apuntando que hay drones que ya están en funcionamiento para observar el trayecto de la lava, agregando que si la misma "no se frena, lo previsible es que acabe en el mar" como las ocurridas en la isla de La Palma hasta el momento.

"La previsión es que pueda llegar al mar y que sea pronto. Un momento también difícil pero está claro que lo que tenemos que intentar es que cuanto antes sepamos que esta lava tiene un circuito, una manera de llegar", apostilló en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press.

Añadió que aún se está en un momento de "máxima preocupación", en el que hay que "extremar las precauciones". En este sentido, ha explicado que en La Palma hay personas confinadas porque la llegada de la lava al mar produce una nube con gases que "puede ser peligrosa", siendo uno de los momentos que hay que seguir con "muchísimo cuidado".

El presidente de Canarias ha admitido que esta situación es lo "más duro" que ha vivido en lo que lleva de Presidencia en el Gobierno de Canarias porque, ha reconocido, que estar en la isla de La Palma, pisar suelo que "va a ser devorado", miras alrededor y ves que "aquello desaparecerá", ha admitido que "no te puedes colocar en su lugar, esto es dramático porque han puesto ahí su sueño, las casas que han heredado de sus padres, han puesto su sudor, sus recursos, su alma" y a pesar de ello los vecinos quieren "quedarse ahí" porque se sienten de un lugar. "No puedes consolarlo, no tienen consuelo", apuntilló.

Por otro lado, en relación a las personas que se han alojado en el acuartelamiento de El Fuerte, Torres ha explicado que cuando se produjo el pasado domingo la erupción del volcán se había desalojado a las personas con problemas de movilidad, así como evacuados, activando un mecanismo de recogida de datos y pruebas anti Covid-19, de tal forma que en "dos días" fueron trasladados a otras estancias alojativas aunque, dijo, hubo quien prefirió quedarse en el albergue, en lugar de ir al hotel para estar "más cerca" de la capital de la isla, a los que se unen quienes se han ido con familiares.

Finalmente, el presidente de Canarias ha querido poner de relieve la "tremenda" solidaridad de la sociedad de La Palma en el "peor de su sufrimiento". Asimismo, ha agregado que es "absolutamente imprescindible que todas" las administraciones "estén coordinados" ahora con personal "permanente" en La Palma para dar salida a la situación de los afectados.