Violetas LGTBI impulsa una campaña para erradicar la LGTBIfobia en La Palma

Con motivo del 17M, Día Mundial contra la LGTBIfobia, desde este jueves, 13 de mayo, hasta el lunes 17 de los corrientes, el colectivo Violetas LGTBI La Palma realizará una campaña de concienciación, de apoyo, de inclusión en redes sociales. “Queremos que te sumes como empresa, organización, colectivo, etc., pero también que se sumen las personas que trabajan en ella, que animes y acompañes a que tus empleados y empleadas, socios y socias, voluntariado, etc., se sumen a nuestra campaña. Queremos que La Palma exprese su rechazo a la LGBTIFOBIA, que no permitamos más discriminaciones por razón de orientación o identidad”, informan en nota de prensa.

“Según el estudio que realizamos el año pasado, el 55% de las personas LGBTI+ de La Palma han sufrido algún tipo de agresión y el 70% no se sienten seguras mostrando públicamente su orientación o identidad sexual, no muestran su afecto en público por miedo. El 41% se exilia para poder vivir libremente su sexualidad. Hay que acabar con esta situaciones, entre tod@s podemos trabajar para crear una isla libre de lgtbfobia y más segura para las personas lgbti+ y para las generaciones futuras”, subrayan.