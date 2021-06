Temperaturas en ligero a moderado ascenso este miércoles en La Palma con calima en altura y posibilidad de alguna tormenta

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, 9 de junio, en La Palma, es la siguiente: Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral noreste se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, más probables en zonas altas. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las mínimas. Se podrán alcanzar los 34º C en la vertiente oeste. Viento del noreste, que soplará fuerte al inicio en la zona de El Paso y vertientes sudeste y noroeste, a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a los extremos sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en las costas nordeste y oeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de La Palma: 22 grados (mínima) y 30 (máxima).