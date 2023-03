'Migra[n] familia', el documental que comparte experiencias de acogida de jóvenes migrantes

Empezar una nueva vida en un lugar distinto, con otras costumbres, cultura e idioma puede resultar muy difícil, y hacerlo sin una red de apoyo, se convierte en todo un reto. Esta es la situación con la que se encuentran muchos jóvenes que migran a las Islas Canarias buscando un futuro mejor, como es el caso de Omar, Daly, Brahim, Ibrahima o Bass.

Estos jóvenes llegaron a Canarias solos, sin un apoyo que les pudiera ayudar a superar las barreras culturales, sociales y burocráticas que se les presentaron. Sin embargo, encontraron a cuatro familias que les acogieron, ofreciéndoles la confianza y seguridad que les ha permitido seguir adelante con sus proyectos de vida. El documental ‘migra[n] familia’, impulsado por el proyecto Meraki de Fundación Adsis, comparte los procesos de acogida familiar de estos cinco jóvenes migrantes.

El corto de género documental se ha estrenado hoy en YouTube en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, con el fin de sensibilizar en torno a la realidad migratoria actual y reivindicar la lucha para eliminar cualquier tipo de discriminación. En esta línea, ‘migra[n] familia’ analiza algunas de las barreras que impiden la integración social de las personas migrantes y realza el papel de la población canaria como sociedad de acogida.

Asimismo, el corto de Fundación Adsis narra cuatro experiencias de acogida familiar reales que comparten de una forma íntima tanto la visión de los jóvenes migrantes acogidos como la de sus nuevas familias. ‘migra[n] familia’ empieza haciendo un recorrido desde el inicio de la acogida, revelando la evolución del proceso de integración familiar y concluyendo con la valoración de lo que aporta vivir esta realidad. Las experiencias que se relatan son muy distintas, pero tienen en común el cariño y la voluntad por brindar a estos jóvenes el apoyo que necesitan.

“Yo no veía un chico sin papeles, no veía a un inmigrante, no veía a un chico que llegó en patera, yo vi a un niño, a cualquier niño de aquí que necesitaba ayuda”, expresa una de las madres de acogida. Ante esta mirada sincera y honesta que se replica en todas las familias, los jóvenes sólo tienen palabras de agradecimiento: “estoy muy contento de vivir en familia porque ya no pienso nada del dolor, ni en las cosas que me faltaban”, comenta uno de los protagonistas del corto.

Como él, muchos jóvenes que migran a nuestro país buscando un futuro mejor chocan con una realidad que suele derivar en situaciones de sinhogarismo y que puede acabar afectando a su salud física y mental, impidiendo o retrasando que cumplan sus objetivos personales. Ante esta situación, las familias de acogida se presentan como una opción que fomenta la integración de las personas migrantes a su nueva sociedad.

El preestreno del documental, que ha contado con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, tuvo lugar el pasado viernes 17 de marzo en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas en el marco de la jornada “En Familia: la acogida como medio de integración social de personas migrantes”. El encuentro contó con la participación de personas expertas de las entidades Save The Children, Fundación Canaria MAIN y Asociación Sumas.