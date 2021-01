Pestana acusa a la alcaldesa de Mogán de "llorar" en televisión mientras "impedía la acogida de migrantes en los hoteles"

El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha acusado a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de "impedir la acogida de los migrantes en los hoteles" del sur de Gran Canaria mientras "lloraba" en televisión. "Oímos a una alcaldesa entre sollozos. Y a la vez que decía eso impedía con sus llamadas a hoteles que no se contrataran y no pudiéramos alojar a la gente", ha asegurado en la Cadena SER.

El Delegado del Gobierno en Canarias ha afirmado que Bueno llamaba a los hoteles para que estos no contratasen a ONGs y desplegaran la ayuda humanitaria. Pestana ha arremetido contra Bueno, "no se puede tener los dos discursos", ya que ha recordado el "discurso de tristeza por cómo estaba la gente" y que reprodujo la alcaldesa en varias cadenas de televisión.

Sobre la gestión migratoria, Pestana ha dicho que "ha habido un reconocimiento por parte de algunos ministros", aunque ha admitido que en algunos puntos las actuaciones llegaron "tarde" y se podrían haber mejorado. "En la migración lo mejor son las no noticias, porque cualquier noticia es objeto de crítica. Las ONG porque no quieren que se expulse a nadie, algunos actores políticos quieren que se expulse a todo el mundo y que aquí no llegue nadie. Si los atiendes en un sitio mal. Si los atiendes en otro sitio, mal", ha defendido el Delegado de Gobierno.