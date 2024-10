Portazo del Parlamento canario a la propuesta de Vox sobre los migrantes que llegan a las islas

El pleno del Parlamento de Canarias ha dado un portazo este miércoles a la Proposición No del Ley (PNL) del Grupo Vox en la que, basándose en datos incompletos, inexactos y bulos asociados a la inmigración, se pretendía que la Cámara rechazase lo que el partido de ultraderecha denomina política de “puertas abiertas” a la inmigración irregular “alentada y promovida” por el Partido Popular y el Partido Socialista y en la que se exigía al Gobierno de España la inmediata expulsión de todos los inmigrantes irregulares que se encuentren en Canarias.

La propuesta, que fue defendida por el diputado Nicasio Galván y que contó con la presencia entre el público del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, también se mostraba en contra de la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes en las islas y planteaba el cierre de los que están en funcionamiento. Igualmente, pretendía declarar a Canarias como región que no apoya a las asociaciones y ONG que “colaboren con las mafias” del tráfico de seres humanos y la inmigración, en referencia a las organizaciones que prestan ayuda humanitaria a estas personas.

La PNL instaba a destinar tanto el importe de las ayudas públicas recibidas como las partidas presupuestarias autonómicas que financian el acogimiento e integración de inmigrantes ilegales (que representan menos del 1,5% del Presupuesto de la Comunidad Autónoma) a trasladarlos a sus países de origen o a Bruselas, saltándose así todas las leyes y acuerdos sobre extranjería. Y además, proponía impulsar y promover la celebración de una consulta popular relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en las islas y promover las modificaciones legales necesarias a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que permite a los inmigrantes poder acceder a beneficios y ayudas sociales. La extrema derecha recurre con frecuencia al bulo de que las personas migrantes acaparan ayudas y subvenciones, pese a que los datos lo desmienten.

Nicasio Galván señaló que la inmigración ilegal “no es un espejismo, es una realidad” e indicó que la solución pasa por implementar políticas en los países de origen para que los migrantes “no emprendan ese viaje del terror y evitar que caigan en las redes de trata de seres humanos”. Añadió que estas medidas tienen que complementarse con el fin de las políticas de efecto llamada, que “son las causantes de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a nuestras islas, que causan pobreza en los países de origen y destino, incremento de la inseguridad, enriquecimiento de las mafias y de las organizaciones que se lucran con este drama y miles de muertes en el Atlántico”. Cabe recordar que los datos, de nuevo, desmienten el discurso de la ultraderecha que vincula inseguridad con inmigración.

El diputado de Vox quiso recordar que hay acuerdos firmados con Marruecos, Mali, Senegal y Mauritania para la repatriación de inmigrantes e incidió en que el propio ministro de Exteriores marroquí ya ha dicho que “están dispuestos a asumir el retorno de sus menores migrantes que se encontraban en España pero que el problema de esa repatriación no lo ponía Rabat, sino las leyes españolas y europeas”. También criticó que se pretenda modificar la Ley de Extranjería para derivar a los menores a otros lugares de España, pues eso “no tiene sentido y complementa el paquete vacacional que ofrecen a los menores y a los inmigrantes, que no se quieren quedar en Canarias, sino ir a la Península y al resto de Europa”, conminando a utilizar el dinero público a permitir que los menores regresen a sus países de origen.

Galván insistió en repetir los bulos vinculados a las personas migrantes, como que la inmigración “lleva aparejada pobreza en países de origen y de destino, está relacionada con el aumento de la criminalidad y es un negocio muy lucrativo para muchos”. Asimismo, apuntó que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal a nuestras costas “tiene que tener claro que tiene que haber un billete de vuelta y que no podrá nunca regularizar su situación” y abogó por hacer una consulta a los canarios para ver qué opinan de la inmigración. “Yo creo que muchos se darían con la realidad de bruces”, apostilló.

El resto de grupos aboga por el respeto a las libertades y los derechos humanos

Por el Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI) opinó que la respuesta tanto de España como de la Unión Europea no puede ser la deportación masiva de personas a terceros países, dejándola “al albur de no sabe quién y no sabemos a qué precio”. Destacó que la UE ha recorrido “un camino de éxito en defensa de las libertades y del respeto de los derechos humanos” y consideró que afirmaciones como “paquete turístico a un niño que arriesga su vida subiéndose a una patera tenga cabida en estos principios”.

Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera (ASG) reprochó al portavoz de Vox que intente “imponer” su ideología sobre la inmigración “por cansancio” y le invitó a pensárselo mejor antes de traer este tipo de iniciativas a la Cámara y a sumarse al pacto por la migración de Canarias. También señaló que lo que existe no es un efecto llamada, sino un “efecto de expulsión porque se tienen que ir por sus países por guerra, por hambre y, en muchos casos, por una persecución política”.

El portavoz del grupo de NC-bc, Luis Campos, criticó que el grupo Vox traiga presente este tipo de iniciativas por “un miserable voto” y consideró incoherente que mientras en Vox “se jactan de hablar de víctimas de las mafias y de esas pobres personas que mueren, dos renglones después dicen que todos esos son criminales y que vienen aquí a dar machetazos y a hacer violaciones masivas”. “Desgraciadamente, esa es la verdadera realidad que ustedes intentan inocular”, criticó.

Mientras el diputado popular Jacob Quadri dedicó su intervención a denunciar “el abandono y el desprecio con el que Pedro Sánchez está tratando a Canarias”, el Grupo Nacionalista Canario también votó en contra de la PNL porque, según expuso Jana González, “la inmigración irregular no la promueve ningún partido político, sino el hambre, la guerra, la necesidad de supervivencia de las personas”. Aclaró, además, que las deportaciones y expulsiones no se pueden hacer de forma inmediata, sino conforme a los procedimientos legales establecidos para que las personas puedan ejercer sus derechos. Igualmente, preguntó a Vox qué finalidad persigue yendo a centros de menores a las 10 de la noche, acompañados de un grupo y con cámaras de televisión. “Esas son las formas del partido de Vox. Quedan retratados ustedes solos”.

Por último, la diputada Nira Fierro (PSOE) pidió a Juan García-Gallardo y a sus compañeros de partido que dejen de venir a Canarias “a sembrar odio”, de utilizar la inmigración como “herramienta electoral” y de “chantajear” gobiernos a cuenta de la inmigración. Igualmente, dejó claro que el Parlamento canario “está muy por encima de ustedes y hay absoluta unanimidad entre la mayoría parlamentaria”.