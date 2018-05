Ana Oramas quiere que el Partido Popular se mantenga en el Gobierno porque uno nuevo sería "absolutamente inestable"

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha advertido de que su partido no piensa prestarse a las "estrategias electorales de nadie", y por eso no va a apoyar la moción de censura del PSOE como tampoco avalará a Ciudadanos para que presente la suya.



En declaraciones en el Congreso, Oramas ha advertido de que CC no va a participar en la constitución de un Gobierno "apoyado en Podemos y en radicales independentistas".



"El fin no justifica los medios", ha dicho la diputada, quien ha insistido en que no votarán a favor de un nuevo Ejecutivo que sería "absolutamente inestable".



Además ha considerado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sólo presenta su moción para poder acudir al Parlamento y que se "visualice" su "alternativa", así como para poder confrontar con Mariano Rajoy y con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera.



Oramas ha recordado que en su momento Coalición Canaria apoyó la investidura de Sánchez y por eso ha pedido a Podemos que no trate de darle lecciones ahora reclamando que apoye esta moción, porque si el líder socialista no es presidente es precisamente "por culpa" del partido morado.



Ha añadido que CC está dispuesto a apoyar una "alternativa que dé estabilidad", pero Pedro Sánchez ya ha advertido de que "no negocia ni habla con nadie" y su candidatura "son lentejas", algo "legítimo", pero que su partido no va a apoyar.



Como tampoco apoyará la estrategia de Albert Rivera, que ya le está mandando "mensajitos" para pedirle que CC avale el registro de la moción de censura que quiere presentar.



"Pero qué es esto, no tengo que dar lecciones de nada ni aceptar lecciones de nadie", ha dicho Oramas, quien en cualquier caso considera que será necesaria una "regeneración profunda del PP", y cree que Mariano Rajoy es consciente de que tendrá que haber "otro candidato" y no va a poder presentarse a la reelección.