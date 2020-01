Ana Oramas reconoce su error en la investidura de Pedro Sánchez: "Tenía que haber defendido mi opinión o haber dimitido"

La diputada de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, ha reconocido este lunes, 20 días después de los hechos, que no se equivocó al votar contra Pedro Sánchez en su investidura, pero sí "en las formas", ya que no explicó a su partido por qué iba a desobedecer lo acordado por este. "No he fallado a los ciudadanos", ha dicho, pero "otra cosa es que le haya fallado a mi organización política, porque con tiempo tendría que haber dado mi opinión e intentar pelear esa opinión o haber dimitido".

Oramas ha roto su silencio en una entrevista radiofónica, donde ha asegurado que este gobierno es "un disparate" y que "abstenerse era votar sí". Además, ha asegurado el PSOE nunca tuvo interés en pactar nada con CC "porque ya tenía el apoyo de Bildu y Esquerra".

Oramas, para sorpresa de todos, especialmente de su partido, anunció antes de la primera votación de investidura de Pedro Sánchez que votaría no, cuando el partido había decidido ya que ella se abstendría. Saltándose esa instrucción, Oramas votó lo que quiso. En su opinión, tal y como ha explicado hoy en la entrevista, "cumplió con el compromiso" adquirido con sus votantes y alcaldes canarios de "no apoyar un gobierno ni con Podemos ni con Vox" porque, ya que, según ella, "la gente de esta tierra no quería los extremos".

Oramas ha explicado que "respeta" las decisiones del partido y también las medidas adoptadas por la Comisión Ejecutiva de Coalición Canarias tras su indisciplina. Estas medidas, que según los estatutos del partido deberían haberle acarreado la apertura de un expediente o incluso su expulsión de la formación, se limitaron a la imposición de una multa de 1.000 euros.

La diputada ha explicado que en todas las islas había partidarios del no a Sánchez, y que por eso pensó "erróneamente" que si ella votaba en contra se asumiría como una opinión suya. "Pensé que no se produciría esa división en el partido y que la tensión la llevaría yo. Pero me equivoqué", ha reconocido.

La diputada ha dicho que ahora toca "pasar página", pero lo cierto es que el episodio ha abierto una crisis interna en el partido, que ha quedado dividido entre quienes han defendido que lo ocurrido no merece más acciones y los que consideran que saltarse la voluntad inánime del partido es una falta grave que no puede quedar impune. "No hay que mirarse más el ombligo porque hay muchos retos en este gobierno", ha expresado.

Ampliación de aguas territoriales de Marruecos

La diputada, al ser preguntada por las polémicas leyes aprobadas por Marruecos para ampliar su delimitación marítima sobre aguas canarias y del Sáhara Occidental, ha afirmado que se quedó "muy sorprendida" por las palabras de la ministra de Exteriores, Arancha González. En opinión de Oramas, que la ministra dijera que el país alauí no iba a tomar ninguna decisión unilateral "ya se sabía" porque "es lo que dice la ley". "Qué vamos a esperar, ¿a que Marruecos amplíe sus fronteras y entonces ir a la ONU?", se ha preguntado, para continuar asegurando que "sería más lógico" sentarse ya con el país y decidir "dónde va la mediana", algo que, según ella, han reclamado los nacionalistas canarios desde hace años.