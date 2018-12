Fernando Clavido acusa a Pedro Sánchez de "destruir en siete meses" todo lo "construido en tres años"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este viernes que su homólogo en el Gobierno español, Pedro Sánchez, ha destruido en los siete meses que lleva al frente del Ejecutivo mucho de lo construido para las islas en los últimos 3 años al no haber transferido todos los recursos asignados en los presupuestos de 2018.

Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha informado de que "por supuesto" que mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si el Gobierno central no da luz verde antes del 31 de diciembre a los convenios Canarias-Estado pendientes por aprobar por 480 millones, destinados a obras educativas, hidráulicas, empleo, planes contra la pobreza y agricultura, entre otras áreas.

El presidente canario ha anunciado que hará "todo lo posible por defender a los canarios" porque, de lo contrario, no dormiría tranquilo, buscando para ello "diálogo, entendimiento y acuerdos". No obstante, si no le quedara "más remedio", reclamará los 480 millones a los tribunales, ya que, ha dicho, no puede permitir que "se les hurte a los canarios ni un solo euro".

Asimismo, ha afirmado que lleva tres días intentando hablar con Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, con quien por última vez se telefoneó el pasado 24 de diciembre y le comunicó que estaba intentando acelerar todo para que en el Consejo de Ministros de hoy se llevasen todos los acuerdos que quedaban por formalizar con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Clavijo, que viajará a Madrid mañana, espera poder reunirse y hablar "con alguien" para que le den "alguna explicación". "Si está (Pedro Sáchez) en Lanzarote, en Lanzarote; y si esta en Mali, en Mali yo voy a ir a donde tenga que ir" para "intentar por todos los medios que los compromisos se cumplan", ha manifestado Clavijo, quien ha admitido que teme que el presupuesto estatal del 2019 sea "muy duro" con Canarias.

Debido que aún desconoce si el Consejo de Ministro ha aprobado los convenios que faltan, ha dicho que no quiere precipitarse y va a esperar hasta el 31 de diciembre y "se contraste la imposibilidad de que todo ese dinero no va a venir a Canarias". En su opinión, el "daño" del Gobierno español no es hacia el Ejecutivo canario o a él mismo sino a " los canarios que ven como sus derechos son ninguneados".

Por ello, se ha preguntado que "si esto es así", qué va a ocurrir con el presupuesto de 2019, con el REF, las compensaciones al transporte, el POSEI, las obras hidráulica, las infraestructuras educativas o los 8 millones de ayudas a la desalación de agua.