El Gobierno regional cree que toda Canarias estará en la fase 1 de desconfinamiento el 11 de mayo

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha considerado este jueves que las cinco islas canarias que no comienzan la desescalada el próximo lunes, cumplen con los índices exigidos por el Gobierno central para iniciar la fase uno el 11 de mayo.



El también consejero de Sanidad ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno, que su departamento está complementando todos los datos que requiere el Gobierno central pero ha indicado que, en principio, se cumplen los tres índices que recoge la propuesta estatal y que son el sanitario, la movilidad y criterios socieconómicos.



No obstante, Pérez ha advertido que el mantenimiento de los estándares positivos de los que dispone hoy Canarias, depende menos del sistema sanitario de lo que hagan los ciudadanos.



"Los comportamientos de las personas, la movilidad y el mantenimiento de las reglas, será tan importante como la capacidad del sistema sanitario", ha dicho el portavoz del Ejecutivo canario, que ha precisado que, a pesar de las críticas en el sector de la restauración y hostelería por el aforo permitido en el plan, "las medidas sanitarias no tienen posibilidad de modularse"-



Se ha preguntado si no es mejor tener abierto el establecimiento aunque sea un 30% del local que permanecer cerrado como hasta ahora y ha recordado las medidas económicas aprobadas por el Gobierno, entre ellas la extensión de los ERTES por fuerza mayor más allá del estado de alarma.



Pérez ha indicado que a partir del sábado "empezaremos a salir" y por este hecho, la situación será de menor protección que ahora, pero la disciplina, ha agregado, debe ser igual.



"Tenemos un plan de desescalada que comienza el lunes en La Gomera, La Graciosa y El Hierro con unas pocas decenas de miles de habitantes pero que tienen la obligación de preservar lo que han conseguido" ha añadido.



Ha añadido que unos días después y si Canarias cumple con los requisitos, se puede ir avanzando en el plan de la desescalada "pero las medidas de control y comportamiento deben mantenerse" ha advertido.



Sobre las conexiones interinsulares, Pérez ha dicho que seguirán limitadas y ha rechazado que se tengan en cuenta la provincia como unidad de acción en la desescalada ya que, ha precisado, eso pondría en riesgo a ciertas islas y de lo que se trata es de que las que "están menos bien, lo estén pronto y que no empeoren las que están bien".



El portavoz gubernamental se ha congratulado de las coincidencias existentes entre la propuesta canaria y el plan de desescalada nacional y al respecto ha afirmado que las críticas por la falta de precisión se irán aclarando con las explicaciones del Gobierno central en los próximos días.



Ha garantizado que para todo el proceso en Canarias hay provisión de material sanitario suficiente para ocho semanas y en cuanto a mascarillas y guantes para los ciudadanos que lo precisen, ha destacado que el mercado se ha ido acomodando a la nueva situación aunque ha señalado que el Gobierno estará atento a que este material esté disponible.



"Si no hay contagios es que el plan va bien" ha dicho Pérez, quién afirma que la experiencia en su aplicación conllevará también adaptaciones a la realidad.



En su opinión, la desescalada inicial en La Gomera, El Hierro y La Graciosa es una buena noticia y en las tres, el sistema sanitario "está en perfecto estado de revista".



"Ahora lo que importa es trasladar el comportamiento individual", ha aseverado.