Jacinto Ortega: "Quiero un Podemos fuerte en Las Palmas de Gran Canaria que le marque el paso al PSOE"

Jacinto Ortega, concejal de Cohesión Social, Igualdad y Juventud en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentó el pasado viernes su candidatura (Cohesión por Las Palmas de Gran Canaria) para liderar Podemos en la ciudad capitalina. El 21 de junio se conocerá cuál de las tres candidaturas obtendrá el mayor número de votos de los inscritos e inscritas de la formación morada para la Secretaría General y el Consejo Ciudadano Municipal.

Ortega ha confesado que quiere “un Podemos que se parezca al regional de Noemí Santana”. El candidato cuenta con el respaldo de la secretaria general de la formación morada en Canarias y forma parte el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA), que abandonará si finalmente resulta elegido. “Allí yo he podido ver el CCA como dinamizador del trabajo de los cargos públicos, porque los consejos son la voz de los inscritos e inscritas”. Por ahora, descarta la posibilidad de ser el candidato de Podemos de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

¿Qué aporta la candidatura de Cohesión por Las Palmas de Gran Canaria a Podemos?

Yo quiero un Podemos fuerte para Las Palmas de Gran Canaria, porque creo que es lo que necesita esta ciudad. Lo que no quiero es que vayamos a remolque del PSOE. La pretensión de este equipo es que seamos nosotros quien le marquemos el paso al PSOE. Quiero un Podemos que se parezca al autonómico de Noemí Santana: un Podemos fuerte, duro, distinto y cercano a la gente. Y Podemos solamente es fuerte cuando se construye de la mano de la gente.

Se presenta como concejal de Cohesión Social en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿influye esto en su candidatura?

Nuestra candidatura se llama Cohesión por Las Palmas de Gran Canaria por darle un poco de enlace con el trabajo que se hace en política social desde el Ayuntamiento. Es preciso crear un clima interno adecuado basado en el respeto y la cooperación con todas las organizaciones y movimientos que existen en la sociedad civil de nuestra ciudad. Entendemos que la justicia social y la equidad social van a ser los pilares fundamentales dentro de la política que a nosotros nos interesa. Dentro del Ayuntamiento hemos querido dejar de ver a la ciudadanía como meros números y tratar a la persona en sí. Nosotros no entramos en política para repetir lo que han hecho otros. Hay quien ha basado su política en criterios asistencialistas, pero nosotros proponemos un modelo integral, como estamos poniendo de manifiesto a través de las medidas sociales que estamos impulsando.

¿Cuántas personas integran la candidatura?

Mi candidatura está compuesta por 10 titulares al consejo y dos suplentes, un total de doce compañeros. Hemos optado por un Consejo Ciudadano Municipal (CCM) más pequeño. Antes era mucho más amplio y a veces no es necesario tener a tanta gente para representar al partido en un municipio. Con 10 personas en el CCM más un secretario general y dos representantes de los círculos nos vamos a quince componentes. Así está bastante bien representado. Además, nuestra candidatura está compuesta por personas que fueron rivales en el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) y que hemos sabido llegar a consensos para sacar adelante un proyecto tan importante como dirigir las decisiones políticas de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria.

¿La candidatura ganadora copará todos los puestos del Consejo Ciudadano Municipal?

Esto también va en proporción al resultado de las votaciones: los inscritos e inscritas deciden quien debe dirigir el proyecto y quienes lo deben acompañar, pero no necesariamente el que gane como secretario general tiene asegurada la misma victoria en el número de componentes. Puede darse que salga un secretario general elegido con un documento político que no ha trabajado. Esa es una riqueza de Podemos.

Desde la dimisión de Miguel Montero en 2016, Podemos carece de secretario general en Las Palmas de Gran Canaria, ¿se ha notado esa ausencia?

Lamentablemente sí. Yo he sentido ese vacío en el ámbito local, que ha sido asumido gran parte del tiempo por la dirección autonómica. El partido tal y como está constituido se nutre muchísimo de los órganos internos, esto es algo que pasa con el Consejo Ciudadano Autonómico, del que yo formo parte. Si los inscritos e inscritas deciden que mi candidatura sea la elegida yo dejaría el consejo autonómico. Y allí yo he podido ver que el CCA es el dinamizador del trabajo de los cargos públicos, porque los consejos son la voz de los inscritos e inscritas. Esa falta la hemos notado los cargos públicos de la administración local. Yo no deseo que seamos noticia por peleas internas. Yo voy a huir de todo tipo de enfrentamiento interno. Nuestros rivales políticos no están en el partido. Soy muy respetuoso con los otros candidatos y me voy a dedicar a defender de la mejor manera que sé mi documento político y organizativo.

¿Qué diferencias aporta su candidatura respecto a las demás?

Hemos dado un primer paso muy importante porque solamente nosotros recogemos un documento de igualdad; me ha sorprendido que los otros candidatos no lo lleven en sus documentos. Y para nosotros es muy meritorio que sea así porque Podemos tiene en su ADN la igualdad. Es una diferencia en positivo con respecto a las otras candidaturas.

¿Se presentará a liderar Podemos de cara a las elecciones de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria?

No tengo en mente presentarme a liderar Podemos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo una cosa muy clara: primero va el órgano interno y, una vez se decida, se volverá a llevar ese debate para decidir quiénes son los mejores candidatos para optar a ese puesto. No es una decisión que yo pueda tomar, ni siquiera me lo planteo ahora mismo. Solo me planteo liderar el partido en el ámbito interno.