Morales cree que Clavijo provoca una "confrontación ficticia" con Madrid

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha acusado este jueves a su homólogo del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), de provocar una "confrontación ficticia" y "gratuita" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin saber si los presupuestos cumplen o no con las islas.

"El Gobierno de Canarias y el señor Clavijo están utilizando esta situación de manera partidista, interesada, forzando una confrontación ficticia que no existe en estos momentos con el Gobierno de España", ha señalado Morales en declaraciones a RNE. El presidente del Cabildo grancanario ha matizado que, a su juicio, el Gobierno central sí ha cometido "algunos errores", como él mismo ha hecho ver a su socio en la corporación, el PSOE.

Entre esos errores, ha destacado "las actitudes" del ministro de Fomento, José Luis Ábalo, que no considera "de recibo". "Ahora, eso de generar un frente ante un Gobierno que está en este momento intentando aprobar unos presupuestos de los que aún no conocemos si cumplen o no... es provocar una situación de enfrentamiento gratuito", ha señalado.

Antonio Morales también se ha referido a las declaraciones realizadas estos días por su socio de gobierno, el vicepresidente del Cabildo, Ángel Víctor Torres, al reconocer que sopesa abandonar sus cargos para centrarse en su campaña como candidato del PSOE a presidente del Gobierno de Canarias. Morales ha dicho que respeta su decisión, aunque también estima que el dirigente socialista se equivoca en los tiempos. "Yo le he dicho que me parece que no es el momento, pero es su decisión, libre y respetable", ha explicado.