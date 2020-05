Nueva Canarias emplaza a Pedro Sánchez a concretar ya una nueva reunión bilateral con Canarias

El portavoz parlamentario y coordinador territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha emplazado este jueves al presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, a concretar sus compromisos con Canarias con la fijación inmediata de una reunión de la comisión bilateral con la comunidad.



Campos afirma en un comunicado que las islas necesitan “certezas” sobre la autorización del uso del superávit y el endeudamiento, el plan singular de activación del sector turístico y la definición de la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados con la actividad turística.



La sociedad canaria, según Luis Campos, tiene que “”ver traducido en hechos” lo que ayer, en el pleno del Congreso que aprobó la quinta prórroga del estado de alarma, Sánchez expresó "en sentimientos y en compromisos de propuestas" para remontar la crisis del coronavirus.



El dirigente de NC invita al presidente a promover “ya, sin más demoras” una nueva reunión bilateral entre Canarias y el Estado tras la cita del pasado 13 de mayo entre el Gobierno de Canarias y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; una petición que, en opinión de NC, “no debe suponer problema alguno” para el gabinete de Sánchez visto su pacto para elevar el techo de la deuda de las instituciones vascas y el Gobierno de Navarra, que además excluye los gastos sociales de sus ayuntamientos contra los efectos de la pandemia de la regla de gasto.



Si las administraciones vascas y navarras, en base a sus singularidades, podrán endeudarse en función del saneamiento de su contabilidad y el gasto que realicen sus corporaciones locales quedan excluidas del cálculo de la regla de gasto, Luis Campos sostiene que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, “por sus especificidades” del Régimen Económico y Fiscal (REF) y su reconocimiento jurídico como Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, “también deben tener libre disposición de sus ahorros”.



Se trata de los 4.000 millones de euros de superávit y remanentes parados en los bancos, así como la autorización para el endeudamiento a largo plazo para combatir las consecuencias de la pandemia.



“Somos la comunidad del Estado con la menor” deuda per càpita, recuerda Luis Campos, que exige que Canarias obtenga “certezas” de que sus administraciones públicas podrán endeudarse aunque la determinación final de la cuantía quede pendiente del resultado del Consejo Europeo de finales de este mes.



“Lo que no vamos a entender”, avisa, es que la Administración estatal “se quede con toda la deuda” autorizada, como ha ocurrido hasta ahora, afirma.



En opinión de Campos, si Sánchez comparte la preocupación por el sector turístico y por este motivo aprobó la prolongación de los ERTE turísticos, como también dijo este miércoles en la sesión plenaria, no hay razones para que “no se concrete de inmediato” el plan singular de relanzamiento turístico de Canarias cuando cerca del 40% de su población activa está afectada por un ERTE o en el desempleo y las instituciones públicas locales dejarán de recaudar, hasta final de año, 1.547 millones de euros de los tributos del REF por el cero turístico.