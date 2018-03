El PP juega a ocultar al PSOE sus acuerdos con CC

El presidente del Partido Popular (PP), Asier Antona, ha negado la existencia de un pacto con Coalición Canaria (CC) en respuesta a las acusaciones del PSOE, que ha insinuado que en las últimas semanas se ha fraguado una alianza oculta entre populares y nacionalistas. “No tenemos ningún pacto con el Gobierno, el único pacto que tenemos es con los ciudadanos”, ha asegurado, para recordar que “fue el PSOE y no el PP quien ha llevado a los nacionalistas al Ejecutivo en la actual legislatura”.

A pesar de que los populares han afirmado que apoyarán a Clavijo en iniciativas como la Ley de Servicios Sociales, Antona ha puesto mucho énfasis en decir que "se va acercando la hora" de que CC deje el Gobierno y pase a la oposición, y ha pedido al presidente autonómico que deje el poder "con dignidad" para que su caída no afecte a la recuperación económica del Archipiélago.

"Es bueno que se oxigene la política en Canarias", ha comentado Antona, ante un Ejecutivo "agotado" y que está "agotando" a todos los canarios: "es el peor Gobierno de la historia de Canarias en un momento en el que necesitamos a los mejores sobre el terreno de juego".

También se ha comprometido a apoyar la propuesta de reforma electoral que se pacte en la ponencia. "No nos va a coger con el paso cambiado", ha afirmado en referencia a las críticas socialistas, quienes les reclamaron cual será su posición en un acuerdo consensuado entre todas las formaciones políticas de la oposición, a excepción de la Agrupación Socialista Gomera.

Por su parte, Clavijo considera que el único proyecto que tiene el PP en Canarias es desalojar a CC del Gobierno autonómico: "Y no lo va a hacer, porque en todo caso lo hará los ciudadanos y, si toca, lo asumiremos”. A pesar de las críticas, el líder del Ejecutivo regional no perdió la ocasión para mantener la mano tendida: ¿Posiblemente se pueden hacer las cosas mejor? Sí. Si nos ayudarán, seguramente.

El PSOE exterioriza el rencor de Clavijo

La portavoz socialista, Dolores Corujo, utilizó un tono duro y contundente para acusar al presidente del Gobierno de ser un “pésimo gobernante sin proyecto” y ve una "legislatura perdida" por políticas que inciden en “más de lo mismo”: gobernar para las élites y no para los más vulnerables.

Clavijo afrontó el debate con su exsocio recordándoles una y otra vez actuaciones socialistas que entran en contradicción con la que mantienen ahora: “No se puede mantener un discurso y renegar de todo lo que se hizo en el pasado”.

"A usted le hacía bueno el PSOE", le espetó Corujo, quien considera que desde que rompió con los socialistas "se ha comprobado que es un pésimo gobernante, sin ideas, proyecto, rumbo ni visión", sostuvo la portavoz, quien acusó a Clavijo de no hacer más que "gestionar la rutina" y de confundir gobernar con "los baños mediáticos" que le da Televisión Canaria.

La portavoz socialista ha criticado que se presuma del mayor presupuesto de la historia de Canarias y que haya trabajadores pobres" con un "Gobierno cruel" que se ha negado a complementar las pensiones no contributivas de más de 43.000 personas con el apoyo "entusiasta" del Grupo Popular.

"Con menos del 2% del aumento de su presupuesto histórico podría complementar las pensiones", ha agregado, acuñando al Ejecutivo como "insensible" y “mezquino”, al negar la subida a las pensiones más bajas, recordando que "en el momento más duro" de la crisis, el Gobierno del PSOE subió las pensiones no contributivas y las de los sectores más desfavorecidos.

Noemí Santana: “Solo una ley en dos años y medio”

La secretaria general de Podemos, Noemí Santana, considera un “fracaso” la gestión del Ejecutivo regional en esta legislatura, con solo una ley en dos años y medio: la Ley del Suelo, que permite construir "más y con más facilidad y poniendo en riesgo los espacios naturales", pronosticando que "se acaba un ciclo".

La tensión entre el argumentario de dos partidos antagónicos fue en aumento a medida que la primera jornada del Debate sobre Canarias llegaba a su fin, sobre todo cuando Santana catalogó a Canarias como “el paraíso de la corrupción”, al que considera uno de los grandes problemas de las instituciones canarias, “con un 88% de los casos protagonizados por CC y PP, con dudas" en el caso concreto del presidente, investigado por el caso Grúas. No se haga el loco", ha apuntado.

Clavijo replicó que no le ponen "nervioso" sus alusiones a la corrupción porque estuvo sometido a escuchas telefónicas durante nueve meses "y no me encontraron nada", y no sabe si ella se sometería al mismo escrutinio.

El presidente del Ejecutivo regional se negó a que la portavoz parlamentaria diga que Canarias es el paraíso de la corrupción porque, añadió, no se puede frivolizar "con eso ni con la presunción de inocencia". Y se sucedió el momento más tenso de la jornada: Clavijo retó a Santana a que dijera públicamente que es falso que esté investigado por asunto judicial alguno y le indicó que le gustaría contar con sus disculpas, que atribuyó al "fragor" del debate.

La portavoz de la formación morada finalmente pidió disculpas no sin matizar que fue investigada su gestión cuando fue alcalde de La Laguna, si bien ha recalcado que fue imputado por el caso Corredor, que aunque fue archivado se demostró que hay escuchas que "le comprometen", ha añadido.