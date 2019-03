Podemos vota en contra de la Ley de Igualdad de CC, PP y ASG porque “no avanza al ritmo de la sociedad”

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha votado este jueves en contra de la modificación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su composición, por entender que “no avanza en la igualdad real que exige actualmente la sociedad”.

María del Río, presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha asegurado que “aún nos falta mucho, muchísimo camino, por avanzar en Igualdad”, y las modificaciones incluidas por CC, el PP y ASG incluyen los “mismos errores conservadores, insuficientes y obsoletos en los que ya incurrían las primeras leyes” pues “si no hay verdadera disposición por avanzar en igualdad mejor que no modifiquen nada”.

“Aquí veníamos a dar pasos en igualdad y a que se cumplieran las leyes vigentes", ha dicho. "Es muy decepcionante que, al final de la Legislatura, nos encontremos con la dificultad de que algunos grupos no entiendan que la mitad de 10 son 5, no seis”, ha afirmado Del Río.

Por ello, la también secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI de Podemos Canarias ha argumentado que “nosotras no aceptamos el equilibrio numérico de la paridad basado en el reparto del 60/40. La igualdad es 50/50 salvo cuando los cargos a ocupar sean impares”, ha defendido. “E, incluso, en aquellas instituciones en las que el reparto impar obligue a un 60/40 por ciento, proponemos que la distribución de representatividad entre mujeres y hombres sea alternativa en cada mandato y defendemos que cada mandato se revierta la representación del anterior”, ha añadido.

Simular cambios para que siga todo igual

Para Del Río, la paridad 60/40 “se entendía cuando veníamos de la ‘travesía del desierto’ recién estrenada la Constitución y se daban tímidos pasos hacia la igualdad que allí se consagraba”. Pero “ahora estamos en el año 2019 y los avances deben hacerse con pasos certeros". La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos Canarias ha explicado que "han tenido que pasar casi 40 años de democracia para que se entienda que, en igualdad, la mitad de diez son cinco y que la paridad es 5 y 5”.

Del Río ha insistido en que habría que seguir el espíritu con el que se abordó la elección del Diputado del Común, “al que habría que cambiar el nombre por cierto”, y para seguir avanzando en igualdad, al ser un órgano unipersonal, ir alternando su nombramiento entre hombres y mujeres en cada mandato.

“Desde luego, lo que a estas alturas no nos vale es hacer simulaciones de cambiar algo para que al final no cambie nada. Para ese juego con nosotras que no cuenten”, ha concluido.