Anticipación, cierre de carreteras e información: así quiere evitar el Cabildo de Gran Canaria los incidentes provocados por la nieve

El Cabildo de Gran Canaria apuesta por la antelación y por incrementar el conocimiento de la población acerca de los riesgos de las nevadas en la cumbre como manera de aumentar el seguimiento de las recomendaciones, además de adoptar medidas restrictivas en caso necesario.

El Cabildo de Gran Canaria desaloja la cumbre ante los riesgos de la nevada

Así lo expuso este lunes la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, quien ahondó en que la información forma parte de la gestión de la propia emergencia pues "la población debe saber cómo actuar en todo momento, conocer los riesgos y saber por qué se toman las medidas", que "nunca es para evitar el divertimento, sino salvaguardar la seguridad".

"La población está cada vez más concienciada", ha añadido la consejera, quien entiende que "la administración debe prepararse y las personas observar las recomendaciones". Sin embargo, el jefe de Emergencias del Cabildo, Federico Grillo, apuntó que existen grupos que no siguen las normas y no se preparan adecuadamente para este tipo de situaciones.

"La nieve es una emergencia muy particular que en vez de ahuyentar a las personas, las atrae sin que su belleza les deje entrever sus riesgos en Gran Canaria, pues a diferencia de otros lugares donde nieva días o semanas, en la isla son solo unas horas y su clima tropical hace que el cambio de temperatura de unos grados arriba, la convierta en agua, y luego unos grados abajo, la transformen en hielo, a lo que se suma que mientras le cae agua y granizo", ha apuntado el Cabildo insular en un comunicado.

Fase peligrosa

El Cabildo de Gran Canaria ha indicado que "la fase en la que cae la nevada es la peligrosa, conlleva ventisca y temporal". La Corporación insular quiere evitar los desplazamientos a la cumbre que podrían ocasionar accidentes, y para ello "apuesta por la anticipación". "Con medidas como el cierre de carreteras, si bien su reapertura a medida que están transitables no debe interpretarse como una invitación a subir, pues en ocasiones son carreteras que afectan a residentes y servicios".

El cierre preventivo tiene por objeto que no haya vehículos dentro del perímetro en el que se espera la nevada, pues para salir necesitarían cadenas o pinchos, y en ocasiones ni los vehículos de emergencias pueden transitar y solo lo hacen tras el quitanieves. A ello se suma que al quedar inmovilizados, si no se han salido de la calzada, gastarán el combustible en la calefacción y también ha sucedido que se quedan sin batería, "y estar de noche en la cumbre en un coche parado es peor que estar en la intemperie", advierte el Cabildo.

Además, se necesita ropa de alta montaña, pero la mayoría no la lleva, ha subrayado Federico Grillo, que insistió en la peligrosidad de los deslizamientos. "Los coches literalmente patinan sobre las placas de hielo, es lo más peligroso", agregó.

Fase postpeligro

El jefe de Emergencias explicó que tras la nevada llega una etapa de postpeligro que "no está para nada exenta de riesgos". Por eso el Cabildo mantiene la recomendación de no subir, también porque la cumbre tiene una capacidad muy limitada y un taponamiento "puede generar un problema de seguridad ciudadana muy importante", destacó Grillo. Otros aspectos como la correcta vestimenta o anticiparse a la salida son importantes. De hecho, como ha recordado la Corporación insular, hubo que evacuar a 40 personas de la cumbre, entre ellas dos embarazadas, bebés en carritos y personas mayores porque no lograron salir por sus propios medios.

El futuro

"El futuro pasa por seguir incrementando la responsabilidad individual, el conocimiento y la preparación, de manera que llegue un momento en el que se puedan establecer cortes selectivos para que pasen los coches preparados y siempre que sea con indumentaria adecuada, si bien ese escenario se valorará cuando se ejecute la instalación de Alertagran 3, el programa de Isla Inteligente dedicado a la gestión de las emergencias y que conlleva barreras automatizadas que se gestionarán desde el Cecopin", ha explicado el Cabildo.