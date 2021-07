Casimiro Curbelo asegura que "no es tiempo de hacer cálculos de poder" después de haber revelado su deseo de convertirse en presidente de Canarias

El presidente del Cabildo de La Gomera y de ASG, Casimiro Curbelo, ha asegurado que "no es el tiempo de maniobras políticas" ni de ""ajustar cuentas y de hacer cálculos de poder", sino de "trabajar unidos en un mismo fin".

Casimiro Curbelo no disimula su estrategia de fichajes para la Agrupación Socialista Gomera

Saber más

"Algunos han querido ver en algunas recientes palabras lo que no existe", ha indicado el líder gomero en un artículo de opinión, difundido tras unas recientes declaraciones suyas en las que anunció "sorpresas" políticas y habló de sus aspiraciones presidenciales en Canarias, así como la expansión de su proyecto en otras islas.

Recientemente también se ha acercado a Vidina Espino, la diputada tránsfuga de Ciudadanos que ha dejado la formación naranja y podría correr el mismo destino que su antigua compañera de partido, Teresa Berástegui, ahora a las órdenes de Casimiro Curbelo en la Consejería de Turismo del Ejecutivo regional.

En su escrito, el líder de ASG afirma: "Lo único que he querido decir muy alto y muy claro es que nosotros trabajamos por y para la gente. Que no existe otro propósito. Ni otro objetivo. Y que si alguien no está en esa lucha, no estará de nuestro mismo lado". Curbelo ya ha confirmado que ha mantenido reuniones con varios líderes políticos, entre ellos el presidente del partido Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna.

Sin embargo, ahora ha echado el freno de mano y ha dicho que no es tiempo "de egoísmos personales, sino de grandeza", al mismo tiempo que deja claro que no se casa con nadie. Tampoco con sus socios de Gobierno. "La buena política es hoy más necesaria que nunca. Y la mala sobra más que siempre. Los que en vez de corazón tienen una urna traicionan al pueblo de Canarias y a sus intereses. Y ojo, que eso puede pasarle a los que gobiernan, pero también a los que hacen oposición"

Curbelo ha indicado que "pese a todos los esfuerzos que ha realizado este Gobierno, en mi partido no estamos satisfechos" y por eso quiere "promover una apuesta aún mayor".