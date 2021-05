Colectivos LGTBI celebran la votación en el Parlamento regional: "Canarias ha dicho alto y claro que una ley trans es posible"

La Coordinadora de Colectivos LGTBI+ y Trans de Canarias, formada por catorce colectivos, ha afirmado que "hoy es un día histórico" no sólo para las personas trans e intersex, sino porque Canarias ha dicho "alto y claro" que esta comunidad autónoma no tolera la discriminación, la desigualdad y que en las islas "no hay ciudadanas de segunda".

Canarias aprueba por unanimidad la ley autonómica que amplía derechos a las personas trans

Tras la aprobación por unanimidad de la nueva Ley Trans en el Parlamento de Canarias, el portavoz de la Coordinadora, Marcos Ventura Armas, ha destacado que hoy se ha "marcado el camino" al Congreso de los Diputados y se ha dejado claro que es "posible legislar los derechos de las personas trans con plena seguridad jurídica y con un consenso unánime, simplemente dejando los prejuicios fuera de la sala".

Asimismo, ha transmitido a la vicepresidenta Carmen Calvo que las personas trans van a buscar en el Gobierno de España y el Congreso lo mismo que se ha conseguido en el Parlamento canario, "convencer que los derechos de las personas trans son derechos humanos y que merecemos vivir vidas felices y dignas de ser vividas".

Marcos Ventura Armas ha admitido que ha sido una norma que "ha costado mucho sacar", de ahí que haya querido agradecer el trabajo de los colectivos LGTBI porque "no es fácil que catorce entidades se pongan de acuerdo en presentar un texto conjunto", pero también a los grupos parlamentarios "por su generosidad y poner a un lado las diferencias para llegar a un consenso histórico".

De la nueva Ley ha destacado la despatologización, es decir, recoger que las identidades trans no son una enfermedad, y la autodeterminación de género. Asimismo, destacó que es una ley de carácter "claramente transversal", que regula la no discriminación en sectores como los menores, la educación, el mundo laboral, la cultura, los deportes o los medios de comunicación, y que tiene incluso un régimen sancionador, poniendo una sanción a quien la incumple que puede llegar a los 45.000 euros en los casos más graves.

En regulación sanitaria, Marcos Ventura Armas resaltó que es la ley más avanzada del Estado en base al principio de la personalización del tratamiento, que serán individualizados según las necesidades de cada persona; además, las personas trans tendrán derecho a ser atendidas por profesionales que conozcan su realidad y se prohíben las terapias de reconversión, que consideran unas "torturas" basadas en las ideas de que las personas trans no deben serlo.

Por otro lado, el también miembro de Gamá puso en valor que es la primera ley del Estado que reconoce expresamente la realidad de las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, y que tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y como uno de los puntos más destacados, se refirió a la prohibición de las cirugías cosméticas genitales a bebés intersexuales.

Por último, el portavoz de la Coordinadora ha advertido al Gobierno de Canarias de que van a ser "inflexibles" con el desarrollo de esta ley: "Los derechos han sido reconocidos y ahora tienen que hacerse realidad, lo que corresponde al desarrollo reglamentario y a la dotación presupuestaria del Gobierno. No nos cabe duda de su voluntad, y por eso no dejaremos de vigilar para que ésta se cumpla".