Fuerzas progresistas avanzan hacia una gran confluencia canaria a pesar de las rupturas en Podemos

Fuerzas progresistas del Archipiélago trabajan para sellar una gran confluencia de cara a las próximas elecciones, que esté “por encima de los partidos” y que califican como “cada vez más viva”. El camino no es solo reeditar las alianzas actuales entre Sí se Puede (partido con gran arraigo en Tenerife), Izquierda Unida Canaria y Podemos, sino ampliar el espacio a otras fuerzas y colectivos sociales que quieran sumar. Les ilusiona el proyecto de Yolanda Díaz y en los últimos meses han desarrollado talleres de metodologías participativas que ayuden a gestionar los disensos y a generar un futuro programa político de la mano de colectivos sociales. “Un posible frente amplio canario está más cerca que nunca”, dijo la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, en un reciente encuentro con la militancia y colectivos sociales en esa búsqueda de fortalecer al partido.

Las viejas grietas en Podemos Canarias acaban con su representación en el Congreso

Saber más

El secretario de organización del partido, César Merino, resalta que “sin egos, sin miradas por encima del hombro, trabajando de tú a tú por la sociedad civil la coalición será más sencilla porque ya tenemos recorrido”. Cree que la clave es hablar no solo de candidaturas sino de proyecto político y avanza que “estamos muy cerca de poder hacer una presentación en sociedad civil como una candidatura que esté por encima de los partidos, por encima de la propia Podemos y las organizaciones presentes”, añade. Un espacio en el que seguirán dialogando en los próximos meses con otras formaciones entre las que se menciona a Más Canarias, que se ha constituido recientemente y que en estos momentos está centrada en la musculatura de la propia formación.

Podemos Canarias afronta esta nueva etapa tras la crisis que ha vivido por la pérdida de sus representantes en el Congreso. Una cuestión a la que anteceden situaciones muy distintas. Por un lado, se encuentra el caso del exdiputado Alberto Rodríguez, con muchos seguidores en el espacio progresista y muy querido por la militancia, que fue obligado a dejar su escaño tras una sentencia que ya se ha cumplido y que sigue batallando por que le sea devuelta su acta. No obstante, en este proceso, Rodríguez abandonó la formación en la que militaba, por lo que si recuperase su escaño no sería de Unidas Podemos. A ello se le suma la noticia de hace apenas unas semanas de que Meri Pita (suspendida cautelarmente de militancia) decidía pasar al grupo mixto en el Congreso y no dejar su acta pese a acusar al partido de “caza de brujas” en una misiva que firmaron otros once militantes y cargos destacados como la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón o el primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste. Después, la concejala de Santa Cruz de Tenerife Yaiza Gorrín decidía abandonar la formación y dejar su acta, una iniciativa aplaudida por Podemos Canarias pero que ha golpeado al círculo de la capital tinerfeña, donde la concejala es muy apreciada.

El partido no confirma oficialmente el número de bajas que la decisión de estas personas ha ocasionado, pero según ha podido saber este periódico de casi 1.000 militantes que pagan sus cuotas (no de personas inscritas) se han dado de baja 13. El círculo de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria se ha reunido recientemente y ha nombrado portavoz municipal a Tito Martín, dejando atrás el peso del que fue cabeza de lista Javier Doreste, que había decidido hacía tiempo no estar al frente de un cargo electo y otro orgánico.

La ruptura de Pita y los militantes que la siguen es una situación que Merino no cree que vaya a suponer más problemas en el partido por el “recorrido” que traían estas personas, como por ejemplo dar de baja su lista de las pasadas primarias del partido cuya cabeza de lista era Pita. Una determinación que entonces los miembros de su plancha argumentaron como “falta de transparencia” en el proceso. Podemos Canarias, tras la decisión de la diputada tránsfuga de dejar el grupo parlamentario de Unidas Podemos señaló en un comunicado que tenía “conocimiento de la creación de un nuevo partido que empezó como una pequeña asociación y que se registró hace unas semanas a nombre de cargos que simpatizan con la diputada, por lo que el movimiento parece ser el de transfugar hacia un nuevo proyecto que de ninguna manera es el mismo porque el que obtuvo su acta en 2019”. Se trata del partido Reunir, registrado por Carmen Valido, expulsada de Podemos por darse de baja de la lista al Parlamento que encabezaba Noemí Santana un día antes del tiempo límite para registrarla. Fuentes de Podemos apuntan que pactar con este partido puede ser una línea roja en la conformación de ese frente amplio de izquierdas.

Javier Doreste, por su parte, cree en ese frente amplio de izquierdas en el que se recupere el espíritu de las mareas y la esencia de lo que fue Podemos al comienzo, en el que confluían distintas corrientes. Afirma que aunque no sea candidato quiere sumar en la construcción de ese frente amplio y que en estos momentos no pierde “ni un minuto” en pensar en las discrepancias internas, sino en su compromiso con la ciudadanía, el programa y en que se construya ese proyecto tan defendido por Yolanda Díaz, con el que se recupere esa “ilusión” inicial. Explica que él no ha abandonado la disciplina de Podemos. “Tengo un contrato y compromiso que tengo que sacar adelante” y por ello insiste en que sus energías están en ello y en “construir la gran alternativa”.

La tercera en la lista asumiría el acta si Pita la deja

Hiurma Castejón es secretaria de organización de Izquierda Unida Canaria y concurrió en el puesto número tres en la lista al Congreso por Las Palmas de Unidas Podemos, que encabezó Victoria Rosell y a ella le siguió Meri Pita. Explica que cuando alguien se compromete a concurrir en una lista electoral es con las consecuencias que esto conlleva y cree que Pita debió haber dejado el acta. Castejón explica que estará donde la necesite el partido pero no cree que la diputada deje su acta una vez que haya pasado al grupo de Mixto. En cuanto al caso de Alberto Rodríguez insiste en que desde IUC lo entienden como un “atropello” que se le quitara su acta, pero entienden que “una situación injusta no puede más injusticia” y recuerda que supone el voto de miles de personas.

La secretaria de organización también aboga por trabajar en ese espacio de confluencia y menciona esos talleres de metodologías participativas. También la buena sintonía entre formaciones progresistas y que fue invitada al reciente encuentro de dirigentes canarias de Podemos con la militancia y colectivos sociales. Un acto al que no pudo asistir finalmente por motivos personales, pero que sí que tenía programado en su agenda. Sobre las futuras elecciones, apunta que “seguiremos trabajando” en sumar entre las fuerzas progresistas.

Una confluencia que atañe a más fuerzas

Otra de las fuerzas clave en este posible frente o gran confluencia es Sí se Puede. “Estamos abiertos a dialogar y participar en espacios comunes de trabajo con las distintas fuerzas de izquierda en Canarias, obviamente, a la izquierda del PSOE”, explica. En este sentido, aclaran que existe “una intención real y honesta de buscar con mayor o menor profundidad la confluencia con organizaciones de la izquierda en Canarias, pero no tenemos decisiones cerradas tomadas de antemano al respecto. Hay que ir dando pasos y valorando cómo se van dando los procesos y las circunstancias en cada momento”. El pasado mes de marzo, la formación celebró su IV Congreso. Rubén Fuentes Beltrán, miembro de la nueva Permanente Canaria de Sí se puede, destaca que Podemos e IUC son organizaciones con las que comparten espacio político y afinidad ideológica, pero “no son las únicas posibilidades actuales o futuras con las que confluir”, matiza. Sí aclara que los miembros de esta organización han formado parte de diferentes espacios de reflexión y trabajo al respecto y tenemos la intención de seguir haciéndolo.

Las fuerzas progresistas avanzan en estos acercamientos, mientras mantienen las expectativas con el proyecto de Yolanda Díaz, que inició a finales del año pasado encuentros para construir “un proyecto de país feminista”. Entonces, distintas mujeres de la izquierda canaria se pronunciaron con ilusión, también desde la corriente de Podemos que seguía a Meri Pita. Unidas Podemos ha insistido en el ámbito estatal que se siente representado por la ministra de Trabajo e incluido en su proyecto. En Canarias, las distintas dirigentes le muestran su apoyo constante en redes sociales. Merino ha señalado que en el partido “se sienten muy cómodos en su discurso” y en la línea de la nueva ejecutiva y del Consejo Ciudadano. En cuanto al proyecto Reunir, Meri Pita ya ha asegurado que no tiene nada que ver con él, mientras que la consejera del Cabildo Concepción Monzón dijo en una reciente rueda de prensa con los firmantes de la carta de Pita que volverá a su trabajo cuando acabe la legislatura. El teniente de alcalde Javier Doreste remarcó que no era el momento de hablar de ese proyecto registrado por personas que no están ya en el partido. Por otro lado, queda la incógnita de Alberto Rodríguez, por ahora centrado en su defensa, aunque siempre ligado a movimientos sociales y en constante acercamiento a sus seguidores en las redes sociales.