Podemos se reencuentra con colectivos sociales para construir una Canarias más feminista que valore los cuidados

“Luchamos contra siglos de desigualdad”, ha recordado este viernes la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el acto Mujeres en el terrero organizado por Podemos Canarias con el objetivo de reecontrarse con la militancia y con colectivos sociales para visibilizar el papel de las mujeres en las instituciones públicas y avanzar hacia la construcción de una Canarias más feminista, que ponga los cuidados en el centro. Unidad, sororidad, transversalidad o interseccionalidad fueron algunas de las palabras más escuchadas en un encuentro que estuvo armonizado por las letras reivindicativas de Mel Ömana y que contó con testimonios de algunas invitadas entre el público como Sukeina Ndiaye, intérprete y presidenta de la asociación de saharauis en Tenerife, con las reivindicaciones de las mujeres rurales o de una enfermera. Todas insistieron en que la prevención contra la violencia de género llegue a todos los rincones y en avanzar hacia la ruptura de estereotipos. Un acto en el que también se remarcó la palabra “unidad”. Así, la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, realzó el hecho que en otras primarias del partido concurrió en una lista diferente a la de otras de las compañeras y que hoy están construyendo en común. “La diversidad en política es maravillosa”, afirmó.

La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, detalló las barreras que ha tenido que romper por ser mujer, joven y representar a un partido como Podemos y abogó por aplicar la perspectiva de género a todas las áreas de la política, que no tenga que quedar relegada al área de Igualdad. Y es que “si no hay perspectiva de género, hay políticas machistas”, resumió Sylvia Jaén, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Abogó por ayudar a que esas personas que no vienen del movimiento feminista pero están en las instituciones incorporen esa mirada de género. En este sentido, Nona Perera, directora general de Patrimonio, puntualizó que aunque hay más mujeres en política, no están en su mayoría en los puestos con mayor poder de toma de decisiones.

Sara Ramírez y Victoria Rosell insistieron en la palabra “interseccionalidad” durante sus intervenciones y en ese doble camino de obstáculos al que se enfrentan mujeres migrantes, racializadas, con discapacidad… Sukeina Ndiaye explicó desde el público los estereotipos que tiene que romper cada día durante su labor de intérprete o en su rutina en cuanto observan su vestimenta. Unos prejuicios que cree que se enfrenta doblemente, por ser mujer y además saharaui. La coordinadora de Podemos Canarias le aseguró en un momento del acto que la formación política no abandonará la defensa de los derechos saharauis, un pueblo al que considera hermano. Rosell recordó además a compañeras como Rita Bosaho y lo importante que es que se encuentre al frente también de la lucha por la igualdad.

Poner los cuidados en el centro

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias lamentó cómo se le llegara a señalar desde medios de comunicación pese a haber seguido trabajando y conciliando cuando tuvo a su bebé un poco antes de la pandemia, reproches que considera que jamás se realizan sobre hombres en política. No obstante, se mostró orgullosa de formar parte de una institución, dijo, donde es la única mujer firmante del Pacto de Las Flores y en el que las tres personas que lo han liderado en ocho años son mujeres (Meri Pita, Noemí Santana y ahora Laura Fuentes).

Además, en la Consejería de Derechos Sociales “nos echan en cara que somos más mujeres que hombres”, añadió. Santana recalcó que cuando llegó al área, la atención a la dependencia se encontraba desmantelada, con expedientes de 5.000 personas en cajas. Así mismo, defendió el nuevo plan Canarias te cuida para el que se va a contar con fondos europeos para desarrollar ese nuevo modelo que revalorice el trabajo de las personas que cuidan, en su mayoría mujeres.

Sylvia Jaén puntualizó que “ayudar a conciliar evita que la pobreza tenga nombre de mujer” y remarcó que no se pueden seguir sacrificando siempre las mujeres en nombre del “amor”. Además, añadió que una de las cuestiones que puso de manifiesto la COVID-19 fue que la conciliación familiar era un mito y que las mujeres tejen redes de cuidados.

La lucha contra la trata

Victoria Rosell subrayó cómo la pandemia evidenció que los cuidados eran más importantes que otros trabajos que están mejor remunerados y habló de la importancia de aplicar la perspectiva de género en todas las decisiones políticas. Así, mencionó que durante el confinamiento desde el Ministerio de Igualdad se presentó un plan de contingencia en materia de violencia de género ante la situación que estaban viviendo las víctimas en casa con sus agresores, algo que también se hizo necesario durante la erupción de La Palma, donde se apostó por reforzar los recursos alojativos con psicólogas especializadas. En su discurso mencionaba reiteradamente la palabra interseccionalidad y la necesidad de avanzar en la igualdad para todas las mujeres.

Un reciente avance que defendió es que la Policía de extranjería no será como hasta ahora quien acredite únicamente que una mujer es víctima de trata, sino que serán otras profesionales formadas quienes puedan acreditarlo. En este sentido, apuntó que son muchas víctimas de trata las que le vienen a la mente, una realidad que muy pocas personas conocen. Las mujeres migrantes también son víctimas de otras explotaciones, como en el sector textil o en el campo, apuntó. Así mismo, advirtió de la vulnerabilidad que sufren las mujeres y menores que huyen de la guerra de Ucrania y de los riesgos de algunas iniciativas individuales. En este sentido, también recordó algunas iniciativas como que el teléfono para denunciar la violencia de género, el 016, también atenderá en ucraniano.

El acto contó con representantes del ámbito de la educación, con la subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de Las Mujeres de la ULL, distintas asociaciones feministas, la asociación de arquitectas Marca Púrpura, entre otras. Laura Fuentes insistió en la palabra unidad y en que este es el primer acto abierto a la ciudadanía de otros tantos que se van a realizar en el trabajo por ese frente amplio de izquierdas en Canarias.