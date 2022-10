Gloria Cabrera se retira de las primarias de CC al Cabildo de Gran Canaria por problemas de salud

Gloria Cabrera, secretaria nacional de Acción Municipal de Coalición Canaria (CC), y que la semana pasada presentó más de 500 avales para concurrir a las primarias del partido para elegir a la cabeza de lista para presidir el Cabildo de Gran Canaria en las próximas elecciones, ha anunciado su retirada por problemas de salud tras sufrir una recaída de un problema cardiaco, ante el que está a la espera de diagnóstico.

“Hoy retiro la candidatura a las primarias como cabeza de lista a presidir el Cabildo de Gran Canaria” por “una recaída en la patología cardiaca que padezco” y de la que ya fue intervenida hace algunos años.

Aunque no suele hablar de su vida privada, ha asegurado en rueda de prensa que se ha visto en la obligación de comunicar sus problemas de salud “porque no puedo afrontar una campaña electoral hasta no tener un diagnóstico”.

La actual consejera insular considera que “una cosa distinta es afrontar un cargo público, pero una campaña electoral son 6 o 7 meses de estar al 200%”, una carrera de fondo que comienza este sábado con las primarias del partido.

“A día de hoy, desconozco si a partir del sábado podré estar al 200%” por lo que “en un acto de responsabilidad, y porque creo firmemente en este proyecto, me veo obligada a renunciar”. Retira su candidatura porque quiere “lo mejor para Gran Canaria” y que gobierne Coalición Canaria. Para ello “debe estar al frente una persona que pueda afrontar toda la campaña”.

María Fernández, única candidata en las primarias

Gloria Cabrera se presentaba como candidata a liderar la lista de Coalición Canaria al Cabildo de Gran Canaria, para lo que debía competir en las primarias de este sábado, 28 de octubre (tras haber presentado 513 avales), con María Fernández, diputada en el Congreso de los Diputados. Esta presentó 1.200 avales. Tras la retirada de Cabrera, Fernández es por ahora la única contendiente en dicha votación.