Un Gobierno copado por hombres: mapa de la desigualdad en el pacto CC-PP

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y PP y apoyado por Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente (AHI), está copado por hombres. Pese a que en el número de consejerías se mantiene un número equilibrado; con seis hombres y seis mujeres, ellas representan el 40% de los altos cargos nombrados frente al 60% de ellos. Según el organigrama publicado por el Ejecutivo, aún quedan por nombrar otras ocho personas, después de que en el pasado Consejo de Gobierno anunciara a José Manuel Sanabria Díaz como nuevo viceconsejero de Turismo.

En total, son 135 las personas nombradas por el Ejecutivo hasta ahora (sin contar con los consejeros y consejeras), de las que 53 son mujeres y 82 son hombres. No obstante, también resulta llamativo el reparto de esos cargos, puesto que ellas vuelven a ser mayoritarias en áreas relacionadas con los Servicios Sociales y la Sanidad, aunque destaca Hacienda con una mujer más.

En Presidencia del Gobierno trabajan un total de 12 hombres y cuatro mujeres, aunque quedan dos plazas vacantes (la de viceconsejero o viceconsejera de Comunicación y la dirección general de Servicios Jurídicos). En el departamento de Fernando Clavijo existen siete viceconsejerías, y solo una está liderada por una mujer; María Auxiliadora Pérez, en la de Coordinación y Relaciones Institucionales.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pese a estar liderada por Nieves Lady Barreto, está integrada mayoritariamente por hombres: siete frente a tres. En esta área hay cuatro viceconsejerías (alto cargo de más alto nivel tras el de consejero/a) y están ocupadas por hombres. Se trata de Víctor Chinea Mendoza, como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y Antonio Llorens de la Cruz, como viceconsejero de Administraciones y Transparencia. También el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez Santos y el de Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Ángel Afonso.

Educación, a diferencia de otros años, se encuentra muy masculinizada en este mandato; con nueve hombres frente a tres mujeres en el equipo. Las tres viceconsejerías de este departamento también están ocupadas por hombres: la de Deportes, por Ángel Sabroso; el de Educación, José Manuel Cabrera Delgado y el de Formación Profesional, Francisco Rodríguez Machado.

En Agricultura, aunque existe un número más reducido de altos cargos, destaca la diferencia entre cinco hombres frente a dos mujeres. La viceconsejería de Sector Primario la ostenta Eduardo García Cabello.

Las únicas viceconsejerías ostentadas por mujeres son la de Empleo, por Isabel León Villalobos; la de Igualdad y Diversidad, María Cristina Arceo Melián; la de Coordinación y Relaciones Institucionales, María Auxiliadora Pérez y la de Transición Ecológica y Cambio Climático, Julieta Cristina Schallenberg Rodríguez.

La disposición del Gobierno CC-PP contrasta con la paridad que reflejaban en su mayoría los partidos en las urnas el pasado 23J, pese a que en las papeletas no destacaban mujeres como cabeza de lista. Desde que se aprobara la Ley de Igualdad y la obligación de presentar listas paritarias, la representatividad de las mujeres en los plenos ha ido en aumento.

En Canarias se pasó de contar con un máximo de ocho mujeres en el Parlamento hasta finales de los 90 a sumar 19 diputadas en la quinta legislatura. En la sexta contó con 23; en la séptima con 24 y en la octava con 21. No fue hasta la IV legislatura cuando se alcanzó el equilibrio de 30 hombres y 30 mujeres de 60 diputados y diputadas con los que contaba entonces la Cámara. El aumento de parlamentarios con la reforma electoral hizo que en la X legislatura representaran a la ciudadanía en esta sala 30 mujeres y 40 hombres, siendo ellos mayoría.

Actualmente, son 34 las mujeres que cuentan con escaño en el Parlamento de Canarias, frente a los 36 hombres. Además, por segunda vez se cuenta con una mujer presidenta de la Cámara, Astrid Pérez (PP).

El Gobierno de Canarias aún tiene que nombrar a otros ocho altos cargos. En Presidencia sigue vacante el viceconsejero o viceconsejera de Comunicación y una persona al frente de la Dirección general servicios jurídicos. En Obras Públicas, queda aún pendiente el director o directora general de Transportes.

Así mismo, en Hacienda queda por nombrar a alguien para la Dirección General de Patrimonio y Contratación y en Administración Pública a una persona que ocupe el cargo de la Secretaría General Técnica de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

En Política Territorial continúa vacante el director general de Aguas y la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico. Así mismo, queda pendiente la Consejería Bienestar Social y la Dirección general de Dependencia.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias. Hazte socio o socia, aquí

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.