Plaga de ratas en San Bartolomé de Tirajana: el PP acusa de inacción al Ayuntamiento

El Partido Popular - AV (Agrupación de Vecinos) de San Bartolomé de Tirajana ha denunciado este jueves la existencia de una plaga de ratas en el municipio grancanario. Según un comunicado firmado por Elena Álamo Vega, portavoz de PP-AV, el municipio va camino de convertirse en un lugar "donde la insalubridad se apodere de sus calles" y la ciudadanía tenga que "salir a cazar literalmente” roedores que campan a sus anchas, "ya no sólo de noche", añade, sino "a plena luz del día en busca de alimentos".

Esta situación, afirma Álamo, está causada "por la inoperancia municipal", ya que "siempre ha existido un contrato de prevención, mantenimiento para desratización y desinfección en la vía pública e instalaciones municipales; un contrato que estaba totalmente en vigor, que los que gobiernan ahora, el cuatripartito, siempre criticaban y que se lo dejaron vencer en febrero de 2020".

La portavoz asegura que en 2019 también se dejó vencer el pliego en ese "conflicto existencial que tiene el grupo de gobierno (el cuatripartito) en romper con el pasado y no aprovechar el trabajo bien hecho para impulsarlo y tener este asunto ya solucionado".

“Las consecuencias son graves, no se lo tomen a risa", añade Álamo, quien recuerda que durante el confinamiento su partido denunció también una plaga de mosquitos que ocasionó "serios problemas a los vecinos y vecinas”.

"No nos intenten engañar", sigue el comunicado de PP-AV: "Saben sobradamente que esas actuaciones no solucionan el problema porque en el caso de las plagas de ratas, entre otros, es muy difícil de erradicar si no se hace un mantenimiento".

Álamo recuerda que el verano está "a la vuelta de la esquina" con las altas temperaturas que intensifican y propician la proliferación de todo tipo de plagas.