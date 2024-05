Teresa Ribera (PSOE), en un acto en Gran Canaria: Feijoo ha pasado de “blanquear a la ultraderecha” a “mimetizarse con ella”

La candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, ha acusado este domingo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, haber pasado de “blanquear a la ultraderecha” dándole entrada en gobiernos autonómicos a “mimetizarse con ella”, cuando “era ese que venía de moderado”.

En un mitin celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Ribera, su compañero de lista Juan Fernando López Aguilar, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, han ahondado en el mensaje central del PSOE en esta campaña: mucho de lo que representa la Europa social está en riesgo si el 9 de junio crecen “la derecha y la ultraderecha”.

“Dicen defender la Constitución y pretenden darnos lecciones de ello, cuando hace 2.000 días que se la saltan y no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, sin ningún pudor. Se inventan que hace falta que medie la Comisión Europea porque, si no, no es posible el acuerdo, y toman el pelo a los comisarios. ¿Esa es la derecha que va a defender los tratados europeos?”, se ha preguntado la vicepresidenta segunda del Gobierno español.

Ribera sostiene que el PP “ha normalizado tanto a la ultraderecha que no tiene reparo en decir exactamente lo mismo” y se ha convertido así en “un partido sin vergüenza”, algo ante lo que considera que el electorado progresista no siempre ha reaccionado como, a su juicio, hubiera sido necesario.

“Pensábamos: esto que dicen es tan increíble, tan mentira, que caerá por si mismo. ¡Ay, ay...! Lo que no se defiende puede caer. Hay que poner pie en pared y decir que no puede ser, porque no tienen ningún pudor. La ultraderecha ha llegado a las instituciones por un Partido Popular sin vergüenza, sin vergüenza”, ha remachado.

Ribera ha recordado su experiencia durante la negociación en Europa de la “excepción Ibérica” en los primeros meses que siguieron a la invasión de Ucrania, cuando la factura eléctrica se disparó en España, para afear a Núñez Feijoo que no tuviera unas palabras de reconocimiento por lo conseguido para los consumidores españoles, sino que desde el PP tacharan de “bolivariana” esa solución.

“Todo el día dan lecciones y nunca jamás se alegran por nada que salga bien. ¿Ese es el patriotismo que defiende? ¿Estos señores piensan por un momento que pueden ayudar a construir una mejor Europa, si siempre están en ver cómo pueden fastidiar, cómo pueden ir un poco peor las cosas, cómo quitan importancia a los insultos, a la violencia en las calles, a las mentiras?”, se ha preguntado.

Por su parte, el expresidente de Canarias y ministro Ángel Víctor Torres ha centrado parte de su discurso en la situación migratoria que vive el archipiélago, con miles de personas llegando a sus costas desde África en pateras o cayucos o perdiendo la vida en el intento.

Torres ha recordado que el PSOE “se fajó” en el Parlamento Europeo con el liderazgo de López Aguilar, presidente de la Comisión de Justicia y Libertades, para que hubiera un Pacto de Migración y Asilo, un pacto “hubiera sido mejor de no haber estado la ultraderecha”, un pacto que ahora puede estar “en riesgo”, ha avisado.

“Si en Europa la derecha llega al poder apoyada en la ultraderecha, esta es la tesis que se va imponer: darle la espalda a las personas que llegan a un territorio como este y que se queden ahí, en los territorios frontera, como defiende Meloni”, ha añadido, en referencia a la primera ministra italiana.

Por su parte, López Aguilar ha aplaudido que, tras el impacto de la pandemia de covid-19, el sector turístico en Canarias se haya recuperado y esté de nuevo en cifras históricas, pero se ha preguntado si se puede seguir “celebrando de forma acrítica que crezca, crezca y crezca”, provocando distorsiones que afectan a los ciudadanos y “hacen imposible el acceso a la vivienda a toda una generación de jóvenes”.

“Ha llegado el momento de la Europa de la vivienda, que asegure a los jóvenes dignidad en el acceso a la vivienda, que regule los fondos de inversión, que prohíba a los fondos buitres ser grandes tenedores”, ha añadido.

Y se ha de acometer ese reto “sin ceder a ninguna ocurrencia que introduzca discriminación entre europeos, porque alguna se está oyendo ya”, ha añadido, en alusión implícita a una de las propuestas centrales de Coalición Canaria en esta campaña: negociar en Bruselas que se permita a Canarias limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes, ante los datos que reflejan que más del 30% de las casas que se venden en las islas cada año son adquiridas por ciudadanos de otros países, fundamentalmente europeos.