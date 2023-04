Unidos por Gran Canaria presenta su lista electoral para el Cabildo de cara al 28-M

Unidos por Gran Canaria (UxGC) ha presentado su lista electoral para el Cabildo de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Estará encabezada por el ex alcalde de Arucas y ex diputado nacional, José María Ponce, seguido de la actual consejera insular y ex concejala de Las Palmas de Gran Canaria, María Ángeles Batista.

Como número tres, y después de cerrar el pacto preelectoral UxGC y Más por Telde (MxT), Mario Torres, ex concejal de Telde y funcionario del Cabildo, en la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria. Jafeth Alonso de profesión docente y actual secretario de Organización de UxGC, estará como número cuatro y, como número cinco, Carmen Romero, reconocida abogada y mediadora.

Para José María Ponce “es un equipo ganador” y recalca que el grupo de mujeres y hombres que presenta en esta lista electoral responde a diferentes perfiles, tanto a nivel personal como profesional, pero todos mantienen un único objetivo: cambiar el rumbo de Gran Canaria desde el Gobierno de la Isla, según señala en un comunicado.

“Tenemos un grupo de hombres y mujeres de Gran Canaria preparados y con experiencia, con capacidad de gestión y con proyecto de isla. En nuestra isla, y en el gobierno del Cabildo, necesitamos buenos gestores de lo público, con ganas de trabajar y con el propósito de querer mejorar las cosas. La sociedad de Gran Canaria está cansada de lo mismo de siempre, quieren un cambio real, y se lo vamos a dar”, expresa el número uno.

Para el candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por UxGC los ejes principales de su programa electoral, que presentarán públicamente en las próximas semanas, están relacionados con el reequilibrio regional y el mejor trato a Gran Canaria por parte del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España.

De igual forma, el partido busca mejorar las cifras de empleo, bienestar social, listas de espera en Dependencia y plazas sociosanitarias, además de una mejora en la gestión de los recursos públicos del Cabildo, puesto que es ilógico que el Cabildo tenga más de 500 millones de euros en los bancos, cuando existen grandes necesidades en nuestra isla.

Un partido compuesto por personas de toda la Isla

Por todo lo anterior, este partido político presenta ante la opinión pública la candidatura completa al Cabildo de Gran Canaria, que estará compuesta por:

José María Ponce Anguita. María Ángeles Batista Perdomo. Mario Torres Santana. Jafeth Alonso Estupiñán Carmen Romero Limiñana. Ruymán Díaz Armas. Verónica Marrero Rodríguez. Sagrario Marrero Alonso. Francisco Ojeda León. José Perdomo Negrín. Emilio Ramos Martín. Carmelo González Almeida. Enrique Lázaro Valido. Ruth González Velázquez. Paula del Toro del Toro. Iván Santiago Falcón. Montserrat Ortega Montesdeoca. Omar Sánchez Platt. Gracia Rodríguez García. Feliciano Santana Miranda. Sergio Suárez Vega. Sila Ortega Montenegro. Agoney Figueroa Reguera. Alexander Arce Martín. María Tahona Ortega Montesdeoca. José García Suárez. Stefan Adler Cano. Acilia Monzón González. María de los Ángeles Saavedra León.

Como suplente estará María del Pino Felipe Benítez, José Pajarón Lacave e Ivon Almeida Torres.