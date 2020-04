El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria ataca al jefe del comité científico canario tras el plan de desescalada: “A lo mejor cueces, pero no enriqueces”

Mientras el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantiene su hoja de ruta de sacar adelante la propuesta canaria para la desescalada, las redes echan humo, y desde su entorno más directo, también más leña al fuego.

Ha sido el caso este fin de semana del portavoz del comité científico del Gobierno de Canarias, el doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Lluis Serra Majem, que el viernes salía al paso con un post en su cuenta de Facebook de las críticas del Ministerio de Sanidad a la disparidad de horarios a nivel estatal y autonómico para la salida de los niños a la calle.

Ese post ya solo es visible para los amigos del doctor, pero en Twitter quien ha incendiado la mañana del domingo es un compañero de partido del presidente canario, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general de los socialistas de la capital, Miguel Ángel Pérez del Pino.

El también responsable de las obras públicas y el transporte en la isla lanzaba un tuit desconcertante la tarde de este sábado: “Echar aceite de oliva y algún tomate a la Ciencia no te convierte en un buen científico. A lo mejor, acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces”.

Echar aceite de oliva y algún tomate a la Ciencia no te convierte en un buen político. Ni tan siquiera en un buen científico. A lo mejor, acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces. — Miguel Ángel Pérez del Pino (@mapdelpino) April 25, 2020

Eran las 17:55 y ya por la noche, a las 0:19 de este domingo, Lluis Serra se daba por aludido con ese tuit del político: “A mí no me importa si alguien valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado en Canarias). Pero no permitiré que un cualquier manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas”.

A mi no me importa si alguien no valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado en 🇮🇨). Pero no permitiré que un cualquiera manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas. https://t.co/RSZkO45iRe — Lluis Serra 🎓 (@serramajem) April 25, 2020

El hilo abierto desde ese momento trae tela. A Miguel Ángel Pérez le han caído palos y han intervenido la concejala de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, la abogada Isabel Saavedra o el psiquiatra Enrique Hernández Reina. Pero también ha recibido Lluis Serra: un habitual tuitero lo resume meridianamente: “Más Federicos Grillos y menos Lluis Serra”, en alusión al coordinador de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria que dirigió desde el lado técnico y comunicativo la crisis del verano pasado en la isla por los terribles incendios de agosto.

No creo que la intención de @serramajem sea ser político. Es uno de los mejores científicos que tenemos en la @ULPGC junto con Beatriz González López Valcárcel. Si tuviéramos más profesionales EN política otro gallo nos cantaría — Beatriz Correas S. 🖤🇪🇦 (@bcorreas) April 26, 2020

Lo que se ha impuesto es la realidad de las relaciones entre el gob central y gob regional. El verdadero problema esq mientras el gob central controle las finanzas mientras la regional sea responsable de los servicios publicos habrá un conflicto entre los q saben y los q pagan. — David Wilner Esparza🇮🇨 (@DavidWlnr) April 25, 2020

Miguel Ángel Pérez, Secretario Insular del @psoegc y Vicepresidente del @GranCanariaCab, insultando a @serramajem de forma lamentable.



¡Qué vergüenza! Desde luego no volveremos a votar @PSOECanarias mientras sigan estos dirigentes. — SiNoQuieresQueSeSepa (@Sinoquieresque) April 25, 2020