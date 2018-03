El Cabildo de Gran Canaria reactiva la exhumación de la fosa común de víctimas del franquismo en Vegueta

La larga lucha de los familiares de las personas que fueron fusiladas en San Lorenzo durante la represión franquista en el año 1937 empieza a ver la luz. El Cabildo de Gran Canaria ha reactivado el proyecto para exhumar la fosa común de Vegueta, donde se estima que fueron enterrados el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y el sindicalista Francisco González, además de decenas de represaliados. La Isla sigue así en la senda de la recuperación de su memoria histórica.

Técnicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se encuentran ya en la fase de recopilación de documentos que permitan la localización de los restos mortales de las víctimas. La Corporación Insular ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que cada administración ponga 15.000 euros con el objetivo de localizar, exhumar y realizar las pruebas de ADN que permitan identificar a los represaliados. Una cuantía que será prorrogable si los trabajos lo requieren.

Según explican fuentes del Cabildo de Gran Canaria, el primer modelo de convenio entre las administraciones redactado el pasado mes de octubre no pasó el filtro de los servicios jurídicos porque tenía algunos inconvenientes. Durante los últimos meses, la Corporación Insular ha trabajado para subsanar todas las dudas jurídicas con el objetivo de que el proyecto salga adelante sin ningún tipo de irregularidad.

De momento, las mismas fuentes no se atreven a poner una fecha concreta de la apertura de la fosa ya que el trabajo de documentación es minucioso. No obstante, sí adelantan que el proceso será el mismo que se ha llevado a cabo en el pozo de Tenoya.

Un equipo técnico de prestigio

El convenio firmado entre Cabildo, Ayuntamiento y la Fundación Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC permitirá contar con la parte técnica del proyecto. Las partidas abonadas se destinan a la “contratación de especialistas”. El coordinador del equipo de técnicos será Javier Márquez, en un proyecto en el que además formará parte el arqueólogo Xavier Velasco, ambos con una amplia y prestigiosa trayectoria.

Para la Corporación Insular se trata de un “acuerdo histórico” que reafirma su compromiso con las víctimas del franquismo. Como prueba de ello recuerda los trabajos realizados en el pozo de Tenoya recientemente, donde se han localizado los restos mortales de 14 represaliados de los que ya se han identificado dos ( entre ellos el padre de Pino Sosa, fundadora de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas y que perdió a su padre cuando ella solo tenía 40 días de vida).

El Cabildo garantiza que tiene voluntad en que las víctimas recuperen a sus familiares y que, por su parte, no habrá limitaciones económicas o políticas. Señala que la reparación de la memotia histórica era una asignatura pendiente con la que había que cumplir y agradece a los concejales Javier Doreste y Sergio Millares que, tras las objeciones iniciales, hayan aceptado esta fórmula y que ahora sean los expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria quienes marquen el ritmo de los trabajos.

Reunión en 2017 entre el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, el arquitecto Carmelo Suárez y el ingeniero Jesús Cantero con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero de Cultura Carlos Ruiz ALEJANDRO RAMOS

Los familiares celebran que 2018 sea el año de la reparación

Francisco González, portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo y nieto del sindicalista asesinado con el mismo nombre en el entonces municipio capitalino, celebra que al fin se haya acelerado este proyecto y agradece “la intervención de Antonio Morales que ha sido quien ha desbloqueado esta situación enquistada”.

Esta asociación y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo han reprochado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que el proyecto para abrir la fosa se haya dilatado tanto en el tiempo. En el año 2016, el consistorio estudió dos informes sobre la viabilidad de exhumar la fosa (uno era favorable y el otro no) y finalmente el Consejo Asesor de la Memoria histórica recomendó no exhumar la fosa, al menos con la documentación que se disponía hasta el momento no era posible sacar adelante este proyecto.

Las víctimas del franquismo pidieron entonces una comisión técnica experta que evaluara la posibilidad de abrir la fosa. Para lograr este objetivo ha sido fundamental la intermediación del Cabildo de Gran Canaria, que se comprometió a buscar una solución y que finalmente ha reactivado el proyecto gracias al convenio con la ULPGC.

Además de las víctimas de San Lorenzo, se estima que en este cementerio fueron enterrados otros represaliados así como militares que defendieron el orden republicano en las colonias españolas del África occidental y fueron juzgados y condenados a la pena capital en esta ciudad. Al no tener familiares que reclamaran sus cuerpos en Canarias fueron llevados a la fosa común.



Este mismo miércoles se cumplen 81 años del fusilamiento de los cinco de San Lorenzo ( el alcalde comunista Juan Santana Vega; el secretario municipal, Antonio Ramírez Graña; el inspector jefe de la policía municipal, Manuel Hernández Toledo además de los sindicalistas y dirigentes del Frente Popular, Matías López Morales y Francisco González Santana) y serán homenajeados en Tamaraceite a las 18.30 horas, en un año en el que se espera que sea de “reparación y justicia” para las víctimas. El acto está organizado por el Comité Popular por la apertura de la Fosa Común de Vegueta, del que forman parte asociaciones, colectivos y partidos políticos.