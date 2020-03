Canarias espera terminar este lunes con menos de 10.000 turistas alojados

Canarias espera cerrar este lunes con menos de 10.000 turistas alojados, poco más del 12 % de los que acogía el pasado jueves cuando el presidente canario, Ángel Víctor Torres, confirmaba que entre 80.000 y 90.000 visitantes seguían en las islas a pesar del decreto de estado de alarma.



Fuentes de la Consejería de Turismo de la comunidad autónoma han informado a Efe de que cada día resulta más difícil hacer previsiones sobre la salida de los turistas y que la tarea se complica en extremo por ser éste un territorio fragmentado.



La muestra cada vez es más pequeña, aunque se sigue haciendo una encuesta diaria cotejando los datos de vuelos programados de Aena, las estadísticas del Instituto Canario de Estadística (Istac) y de los distintos operadores turísticos que trabajan con las islas, agregan las fuentes.



Recuerdan que en los últimos días los aeropuertos canarios han tenido una gran actividad con el regreso de los turistas a sus países de destino, como este domingo con el grueso de los visitantes franceses.



Con todo, reconocen que el 'cero turístico' será casi imposible en la comunidad autónoma y que el Gobierno canario ya está estudiando alojamientos en los que los que pueda acoger a los últimos visitantes en esta situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.



Así, reconocen las fuentes que habrá turistas que quieran quedarse en las islas durante esta pandemia, otros que pretendan regresar a sus casas y no puedan porque no consigan un vuelo que los lleve y, además algunos visitantes se encontrarán con las fronteras de sus países cerradas, entre otras circunstancias.



La crisis del coronavirus ha cogido a Canarias en temporada alta, en invierno, cuando no tiene competencia alguna en clima y oferta en Europa y el norte de África.



Según los datos que publica de forma regular el Instituto Nacional de Estadística, desde hace años Canarias está por encima del millón de turistas mensuales cada mes de marzo.