Canarias consigue superar el pico de contagios e ingresos hospitalarios

El portavoz del Comité de Expertos que asesora al Gobierno canario sobre el pandemia de Covid-19, Lluis Serra, ha afirmado este viernes que Canarias ha conseguido superar el pico de contagios e ingresos hospitalarios y estima que ahora "hay que hacer bajar la curva en picado".

En declaraciones a Radio Televisión Canaria, el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pronostica una próxima relajación del confinamiento a finales de abril para que niños, mayores y personas enfermas puedan salir a pasear, al tiempo que ha recomendado el uso de mascarillas cuando se salga al exterior por cualquier motivo.



Canarias está en una situación "mucho mejor" en comparación a otras comunidades autónomas como Madrid: "Somos Las Islas Afortunadas porque estamos en línea descendiente de la curva en el Archipiélago", ha dicho Serra en declaraciones a Radio Marca Tenerife en la mañana de este viernes.

El catedrático de Salud Pública de la ULPGC considera que hay motivos para el optimismo, pero de forma moderada, pues advierte que la tendencia se puede "romper en cualquier momento". Serra considera que hasta que no se consiga una vacuna eficaz contra el coronavirus no se puede dar la batalla por ganada y "si no se hacen las cosas bien, de forma coordinada y organizada, vendrá una segunda o tercera oleada".

"Tengo mucha esperanza en la ciencia y la investigación. Se van a descubrir fármacos que aliviarán esta enfermedad. Poco a poco le iremos quitando importancia y la iremos convirtiendo en una gripe más. Si somos capaces de reducir su importancia, nos acostumbraremos", ha manifestado Serra.

En el periodo que dure el confinamiento, Serra ha dicho que se va a pivotar en torno a varias premisas: mantener el distanciamiento social, seguir con las medidas de higiene, evitar grandes aglomeraciones, mantener el sistema sanitario preparado para posibles goteos o casos que puedan seguir llegando y proteger siempre los mayores, "porque son los más vulnerables y se puede producir un elevado número de pérdidas humanas en poco tiempo".

Salida progresiva del confinamiento

Sobre cómo llevar a cabo una salida progresiva del confinamiento, el catedrático de Salud Pública de la ULPGC reconoce que aún hay que estudiar qué fórmulas se pueden establecer sin comprometer sanitariamente a la sociedad. "Se puede hacer como en otros países, a través del teléfono móvil geolocalizando a la gente y permitiendo tres o cuatro salidas a la semana. Y siempre será evitando cualquier aglomeración, que es el sustrato favorito de este virus", explica.

Serrá estima que todo será muy progresivo, de hecho, a medio plazo prevé que haya "que separar las mesas en los restaurantes, acudir con cita previa" porque el objetivo primordial es impedir que se vuelva a producir una expansión del virus sin control que obligue al confinamiento. "Pero volveremos a ir a los campos de fútbol o la playa. Que no quepa duda".

Materiales sanitarios

Para ir encaminándose hacia ese escenario, considera importante contar con test rápidos y baratos, además de equipos sanitarios, como mascarillas o guantes, aunque señala la dificultad de conseguirlos porque es "un mercado muy competitivo a nivel internacional en estos momentos".

Sobre el uso de mascarillas matiza que, aunque lo recomienda, "más para no contagiar que para no contagiarse", considera que pedir a la población que las utilice cuando hay canarios que no pueden tener acceso a las mismas generaría un problema. En cambio, sí pide que se continúe manteniendo la distancia social y la higiene con un continuo lavado de manos.

Personal sanitario

Hasta este jueves a las 20.00 horas, el personal sanitario representa el 21% de los 1.490 casos acumulados de las Islas. Serra dice que "ha llegado material y seguirá llegando" para los trabajadores hospitalarios y "la situación ha cambiado mucho, se está gestionando mucho mejor"; además, destaca que ahora cuentan con alojamientos alternativos para aquellos que no quieran regresar a sus domicilio para evitar contagios.

"Hay que poner de relieve el papel del personal sanitario. Han demostrado una profesionalidad y una entrega espectacular. Y todo esto nos servirá para replantearnos la forma de acudir a Urgencias o a los centros de salud con salas de espera llenas de gente. "Todo se debe redibujar", ha afirmado.