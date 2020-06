Ratios de entre 5 y 15 alumnos según la edad: así es el esperado protocolo para las escuelas infantiles

Clases de cinco bebés, de diez menores de entre uno y dos años o de 15 si tienen más de dos. Así es la ratio fijada por la Consejería de Educación en el protocolo de reapertura publicado este viernes en su página web tal y como se había comprometido con el sector, en su mayoría privado en las Islas. El documento, compuesto por 21 páginas contiene medidas de higiene y de prevención ante la COVID-19. Se trata de una reclamación que llevaban realizando ya que insistían en que no abrirían sus puertas sin garantías.

Muchas de las escuelas infantiles privadas ya habían comenzado a sacar personal del ERTE y a abrir estas semanas en base a protocolos propios, pero demandaban de unas directrices comunes. Este documento además servirá también para los centros de cero a tres años públicos, que en el caso de los dependientes de la Consejería de Educación también habían comenzado a abrir. El pasado miércoles, además, el consejero de Educación, José Antonio Valbuena había informado al sector privado en una reunión de que "se va a articular una subvención específica para gastos corrientes" por la crisis sanitaria del coronavirus.

El documento establece que los centros de 0 a 3 años, de titularidad pública o privada, podrán abrir por decisión de sus titulares siguiendo las medidas preventivas y protectoras que se recogen en el mismo. Estos deben formalizar y remitir a la Consejería el documento en el que se comprometen a seguir de manera rigurosa dichas pautas. No obstante, recuerda que "en atención a la propuesta de la Asociación Española de Pediatría-AEP , que recomienda con carácter general que el grupo de edad de 0 a 3 años, no se incorpore a las escuelas infantiles, en la medida de lo posible, hasta el control total de la epidemia, se estima la no conveniencia de retomar esta etapa educativa. Sin embargo, para aquellos centros que opten por la reanudación de la presencialidad del servicio en el curso 2019-2020, y con objeto de asegurar que se adoptan las medidas de prevención y control del COVID-19, se ofrecen estas medidas.

Medias principales del documento

Mascarillas. "No se deben usar mascarillas en niños menores de 2 años. En general, en niños entre 2 y 6 años no se recomienda el uso de mascarillas si el/la niño/a no es capaz de quitarse la mascarilla por sí solo/a en caso de necesidad (sensación de falta de aire…). El resto de personas deberán seguir las indicaciones del Ministerio de Sanidad para su uso cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Control de síntomas. Se recuerda que "se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire". Por ello, las familias deben controlar la temperatura a sus hijos e hijas antes de trasladarlos al centro (si hay fiebre, deben quedarse en casa). Además, "deberán vigilar estrechamente la aparición de cualquiera de estos síntomas, y no acudir al centro si presenta alguno de ellos", destaca el documento.

"A la llegada al centro, el personal preguntará a los padres si los menores han tenido alguno de los síntomas de sospecha de infección por SARS- CoV-2", subraya el texto.

Contactos estrechos. En caso de que los menores sean identificados como contactos estrechos de un caso, deben seguir las recomendaciones que establezcan los equipos sanitarios de seguimiento (cuarentena, vigilancia de síntomas…) "que incluyen por supuesto no acudir al Centro". Así mismo, el texto recoge que se deberá habilitar un espacio para aislamiento en caso de aparición de síntomas de personal o alumnado y se verificará el estado de vacunación general del alumnado así como para enfermedades propensas a brotes.

Medidas de higiene. Hay una amplia batería de medidas entre las que destacan la de que no se puede acceder al centro con zapatos de calle, en su lugar, tanto los menores educadores o educadoras deben utilizar calcetines antideslizantes. También se subrayan otras como el lavado de manos tanto el personal como crear un horario para que los niños también mantengan su higiene.

Extremar la limpieza la máxima en la que ahonda el documento, que establece una serie de productos como la lejía para ello. No se permitirá además la entrada a estos espacios de mochilas, carritos... y se insiste en que "se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y por espacio de cinco minutos como mínimo".

Distanciamiento físico. Es otra de las claves principales y por ello se establecen entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones de familiares. "Evite que a los niños los recojan los miembros mayores de la familia o la comunidad (por ejemplo, abuelas y abuelos)", subraya el texto, que recomienda además evitar el contacto con personas de riesgo fuera de la escuela.

"Se debe evitar el tránsito de personas ajenas a la actividad docente por el centro y en el patio" y "se establecerá una distancia mínima de 1,5 metros entre menores para las actividades en grupo (actividades educativas, comedor,etc.)", añade. Y, en la medida de los posible, se deben "realizar todas las actividades al aire libre (patios del centro)". En este sentido, se recomienda aplicar turnos con el fin de que el patio exterior esté ocupado por algún grupo durante las horas que dura la jornada.

¿Qué hacer en caso de síntomas?

Si un menor inicia síntomas o estos son detectados por personal del centro durante su jornada escolar, "se le llevará a un espacio separado. Siempre con mascarilla quirúrgica para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o tutores". El texto indica que es preciso que sea llevado a una sala para uso individual, "elegida previamente (sala específica para aislamientos), que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables". Se avisará a la familia de las recomendaciones.

Las personas de la plantilla que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con la mutua y seguirán sus instrucciones. Si tiene dificultades respiratorias llamará al 112.

Otras instrucciones planteadas

Por otro lado, además de las ratios genéricas descritas habla de otras para aulas mixtas. Las integradas por niños de entre e 0 y 1 años, será de seis; las de 1 y 2 años; 9 como máximo; 2 y 3 años; 10 y unidades mixtas integradas por niños de todas las edades; 7.

Así mismo, cada alumno y alumna llevará al centro, en una bolsa individual, su propio material (chupete, plato, vaso, babero, ropa de recambio y calzado de uso exclusivo para la actividad en la escuela). "Esta bolsa, deberá llevarse todos los días a casa y ser devuelta debidamente limpia", recalca. Y otro de los apartados añade que se debe "prestar especial atención a evitar el intercambio accidental de chupas. En la medida de los posible, poner indicador distintivo".

Consulta aquí el documento íntegro.