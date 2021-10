Canarias se sitúa por primera vez este año en riesgo bajo por coronavirus

Canarias ha registrado en las últimas 24 horas 42 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de casos acumulados en las Islas es ya de 95.261 con 1.342 activos, de los cuales 31 están ingresados en UCI y 138 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento por COVID-19 en Canarias.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, la Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 22,98 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 49,59 casos por 100.000 habitantes, situándose el Archipiélago, por primera vez en riesgo bajo de transmisión por coronavirus, según el semáforo de indicadores que estableció el Ministerio de Sanidad.

Por islas, Tenerife suma hoy 13 casos con un total de 45.566 casos acumulados y 762 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.343 casos acumulados, 20 más que el día anterior y 306 activos. Lanzarote suma tres nuevos casos con 6.901 acumulados y 109 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.475 casos acumulados con cuatro casos más que la jornada anterior y 145 activos.

La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.107 acumulados y 12 casos activos; El Hierro registra dos nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 465 y sus activos son ocho. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y no tiene ningún caso activo.