La candidatura de Laura Fuentes, tras las dudas sembradas por la lista de Meri Pita sobre las primarias de Podemos: "No somos bandos ni contrincantes"

La candidatura Un Podemos Canarias Contigo, liderada por Laura Fuentes en el proceso de primarias para relevar a Noemí Santana como secretaria general del partido en Canarias ha respondido en la noche de este martes a las dudas sembradas por la otra lista que concurre, En Canarias Podemos. Este otro equipo, encabezado por la diputada Meri Pita, pedía en un comunicado esta mañana la aplicación de varias medidas que considera "de sentido común y de aplicación en cualquier proceso electoral" para garantizar "la limpieza y la transparencia que el sistema de votación no aporta con el funcionamiento actual". "No somos bandos ni contrincantes", responden ahora los de Fuentes.

"En vez de tener discusiones políticas entramos en descalificativos, normalmente personales, en mentiras, y como si esto no fuera suficiente, ahora también en el cuestionamiento de nuestro propio proceso de primarias, en sembrar la duda en el trabajo de nuestro secretario de organización estatal, debilitando y haciendo un daño irreparable a Podemos", subraya la candidatura de Fuentes en un comunicado.

La lista de la actual directora de Juventud del Gobierno de Canarias se presenta en el comunicado como el equipo que cuenta con el apoyo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, también ha mostrado abiertamente su apoyo. Esto último ha sido afeado por la candidatura de Pita en el comunicado de la mañana de este martes.

"Somos un mismo partido, o eso deberíamos ser, y tras pasar este proceso democrático donde las inscritas e inscritos deciden, debemos trabajar conjunta y coordinadamente", destaca el escrito de Un Podemos Canarias Contigo. Además, añade que la crítica "puede ser constructiva o puede ser destructiva si no importa dañar al partido, si no pensamos en los millones de personas que han puesto su esperanza en nosotras".

Esta candidatura también ha remarcado que dar el paso para formar parte de este partido no se debe a "los sillones" ni a "un sueldo", sino que fue " el sufrimiento en nuestra piel, en la de amistades, familiares, conocidas y gente corriente que vio su calidad de vida y sus derechos mermados, que pasó hambre, desahucios, cortes de luz o precariedad en sus carnes, y dijo basta".

El equipo cree que la III Asamblea Ciudadana Canaria debería ser tiempo "de debates honestos, de repensar estrategias, de profundizar y aprender de errores en lo político y en lo organizativo. En los gobiernos y en nuestra propia estructura". Sin embargo, lamenta que se esté "usando entre compañeros y compañeras aquellos ataques que hemos sufrido durante años de las cloacas y la derecha. Eso de miente que algo queda, falsedades rancias, actitudes poco leales entre quienes no somos rivales más que durante un proceso de primarias".

Para la lista, "estos ataques, no a otra candidatura, sino al partido", recuerdan a la vieja política "que veníamos a superar, la sectaria, la del barro y el insulto". Por ello añade que deberían "estar orgullosas" de las primarias de la formación, un proceso que consideran "de una magnitud y apertura que no tiene ningún otro partido". Este equipo señala que no quiere "seguir elevando la crispación que a tanta gente ha hecho huir de nuestra organización. "Defender Podemos es defender Canarias, solo ahí nos vamos a encontrar", insisten.