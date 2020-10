La candidatura de Meri Pita para las primarias de Podemos pide "transparencia" por "posibles fallas en el sistema de votación"

La candidatura que encabeza Meri Pita para dirigir Podemos en Canarias ha demandado al secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, que ofrezca "garantías de transparencia" en las primarias que celebrará la formación morada en el Archipiélago el próximo 16 de octubre. En Canarias Podemos ha emitido un comunicado en el que exige la aplicación de varias medidas "de sentido común y de aplicación en cualquier proceso electoral" para garantizar "la limpieza y la transparencia que el sistema de votación no aporta con el funcionamiento actual".

"Se trata de que todas las candidaturas participantes sean depositarias del censo final de electores que puedan ejercer su derecho al voto en el proceso; del censo final de votantes que efectivamente lo hayan ejercido y que se informe también de los votos que hayan sido rechazados", agrega la misiva que ha sido firmada por 1.456 inscritos.

Aunque En Canarias Podemos ha asegurado que no da credibilidad a la “manipulación” de resultados en ningún proceso de primarias, la candidatura sí ha reconocido la existencia de "posibles fallas en el sistema de votación" y por esa razón, según prosigue la nota, se dirigió a la Secretaría de Organización Estatal, como responsable del sistema de votación, y al Comité Electoral, como responsable del desarrollo de las primarias.

"El 2 de octubre recibimos respuesta, por parte de la Secretaría de Organización Estatal, constatándose que el sistema de votación no aporta, con el funcionamiento actual, garantías de limpieza y transparencia: las candidaturas no tienen acceso al censo, ni supervisan el proceso de votación, por el contrario su papel se reduce a recibir un acta de votación con el recuento final, no existiendo ninguna autoridad neutral, imparcial e independiente que vele por las garantías del proceso", explica la candidatura.

En Canarias Podemos también ha señalado a Alberto Rodríguez, responsable de la Secretaría de Organización Estatal, en quien "recae exclusivamente el funcionamiento del sistema de votación" y que, según añade la nota, se "ha reconocido reiterada y públicamente como partidario de una de las candidaturas", la que encabeza Laura Fuentes junto con la actual consejera de Derechos Sociales en el Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

La candidatura de Meri Pita ha subrayado que es "difícilmente aceptable" que "se niegue a las candidaturas los elementos mínimos requeridos y aceptados en todas las organizaciones para considerar que un proceso electoral cumple con las debidas garantías, como son la transparencia, la participación y las primarias abiertas a la ciudadanías".