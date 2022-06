Chanel promete sorpresas durante la actuación de su 'Slo Mo' en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá este viernes, 10 de junio, la Gala de Elección de la Reina del Carnaval 2022, en la que la cantante que representó a España en la última edición de Eurovisión consiguiendo la tercera posición, Chanel Terrero, será la artista invitada.

Chanel ya ensaya en Tenerife su espectáculo para el Carnaval

Chanel ha expresado que esta es una actuación muy importante para ella y su equipo, debido a que “es una gala con mucha historia”. “Recuerdo que de pequeña la veía y pensaba en lo increíble que era y ahora puedo participar en ella”, ha confesado.

Tras tres semanas desde que alcanzara el tercer puesto eurovisivo en Turín, esta es su primera gran aparición ante el público, por lo que ha afirmado que quiere “disfrutarla al máximo, porque en todas las anteriores estaba la presión de que formaban parte de un concurso y esta vez, no”.

Sin embargo, este hecho no permite a la cantante relajarse: “Soy muy autoexigente, me lo quiero pasar bien pero no es que vayamos a ver a una Chanel más relajada, la obligación es la misma en cualquier espacio”.

La vocalista se subirá al escenario de ciencia ficción capitalino junto a su grupo de baile para interpretar Slow Mo, el tema que la ha llevado al éxito. Estará bajo la supervisión de Kyle Hanagami, coreógrafo de artistas como Jennifer López o Justin Bieber, que se ha desplazado desde Los Ángeles hasta la capital tinerfeña y la ha acompañado en la presentación de la gala.

Perpetuando el tradicional factor sorpresa que envuelve a esta gala, la cantante no ha querido dar detalles de cómo será la actuación, comentando solo que los asistentes “no verán el mismo Slow Mo que en Eurovisión”.

Entradas agotadas

Por primera vez en los últimos treinta años, las entradas para acceder a este evento se han agotado antes que las de la final de murgas adultas. Estuvieron disponibles apenas 11 horas.

Un factor que ha dejado a Chanel “muy sorprendida”, ya que demuestra “que la gente tiene muchas ganas de festival, pero también de un poco de Slow Mo”.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha adelantado que la puesta en escena de la cantante “se sumará a otras históricas que ha habido en nuestro Carnaval”, destacando además que en este año habrá una repercusión nacional e internacional con la cobertura televisiva de esta elección. Asimismo, el regidor ha indicado que “vivimos un momento histórico, por la expectación que ha generado Chanel y la recuperación de nuevo de los actos en la calle” tras la interrupción por la pandemia, y que son un “sello de identidad del municipio”.

Alfonso Cabello, concejal de Fiestas, ha suscrito las palabras de Bermúdez afirmando que “contamos con la mejor actuación que se puede tener ahora mismo a nivel europeo”, en referencia a la artista catalana, lo que continúa posicionando a este Carnaval como “el mejor del mundo”.

Reservas turísticas, completas

Cabello también ha reseñado que a falta de 13 días para que comiencen los actos en la calle, las reservas turísticas están totalmente completas y las frecuencias aéreas y marítimas entre islas han aumentado, lo que evidencia el empuje económico que este evento tendrá para el territorio tras la emergencia sanitaria.

La Gala de Elección de la Reina 2022 contará con 11 candidatas que disputarán el galardón y será un evento que “remontará y hará olvidar los últimos dos años en los que no ha podido celebrarse, recuperando la ilusión”, tal y como ha indicado Enrique Camacho, director del espectáculo.

Camacho también ha detallado que esta edición contará con varias novedades, de las que solo ha querido desvelar una: por primera vez, todas las actuaciones llevadas a cabo en la gala serán originales y nunca antes representadas, de forma que todos los grupos participantes han preparado exhibiciones específicas para esta cita.