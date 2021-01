El cierre y las actualizaciones en las nóminas de diciembre provocan caídas en la web del SEPE

“¿Voy a cobrar mi nómina? ¿por qué no puedo acceder a mis datos?”, son algunas de las preguntas que estos días asaltan a los usuarios y usuarias que tratan de acceder a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, que ha despedido el año y ha comenzado 2021 con problemas en su página. Desde Delegación del Gobierno en Canarias, no obstante, llaman a la tranquilidad y aseguran que no habrá retrasos en el abono de las prestaciones, que se pagarán a partir de la tarde de este lunes o de este martes, por el acuerdo de anticipo con las principales entidades bancarias.

Según afirman fuentes de Delegación del Gobierno, la página web del SEPE está ocasionando problemas porque la plantilla está cargando todas las actualizaciones desde el cierre de la nómina y actualizando los datos del subsidio por desempleo y la RAI (Renta activa de inserción), que pasan a tener, “por efecto de actualización del IMPREM, un importe de 452,92 euros en lugar de 430,21”.

El pasado día 29 de diciembre, el SEPE anunció en sus redes sociales que durante los días 29, 30 y 31 de diciembre, así como 1, 2 y 3 de enero de 2021 estaban programadas unas tareas de mantenimiento en la sede electrónica que podría afectar a la disponibilidad de los servicios de prestaciones por desempleo. La ralentización de la página web o caída completa para realizar gestiones, pedir cita previa o consultar documentos ha generado multitud de críticas y malestar entre la ciudadanía.

⚠Durante los días 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero de 2021 están programadas unas tareas de mantenimiento en la SEDE Electrónica del SEPE que podría afectar a la disponibilidad de los servicios de prestaciones por desempleo.

Disculpen las molestias pic.twitter.com/3Olvtj01jQ — SEPE (@empleo_SEPE) 30 de diciembre de 2020

Este mismo lunes, SEPE se ha convertido en lo más comentado de la red social Twitter, en especial por las dudas sobre si los pagos se van a ralentizar en plena víspera de Reyes. La caída de la web se suma a las críticas por el colapso telefónico que vive este organismo desde que el inicio de la pandemia, que conlleva al cierre de oficinas. Desde su apertura en el mes de junio, el único modo factible de conseguir cita previa es a partir de la web.

En los últimos meses, el paro registrado se ha incrementado en Canarias en 57.426 personas, un 27,23 % (casi siete puntos más que la media nacional, 20,42 %), dato que no incluye a los trabajadores que siguen sujetos a un expediente temporal. Por su parte, en situación de ERTE se encuentran en las Islas 83.951 hombres y mujeres, la gran mayoría relacionados con el sector servicios. La próxima semana se reanudará la negociación para prorrogar estos expedientes de regulación temporal de empleo ya que la caída del turismo, con la pérdida de 10 millones de visitantes el año pasado, ha impedido reponerse al sector.