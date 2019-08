La evolución del incendio en la cumbre de Gran Canaria es favorable

La evolución del incendio declarado el pasado sábado en la cumbre de Gran Canaria, que ha afectado a 1.500 hectáreas de monte y que a última hora de este martes se dio por estabilizado, es favorable.



Así lo ha asegurado el 112 de Canarias, servicio que ha informado este miércoles de que la pasada noche los efectivos terrestres del dispositivo de extinción continuaron realizando tareas de vigilancia de los puntos calientes y trabajos de remate y consolidación.



En esta cuarta noche desde que comenzó el fuego no se han registrado reactivaciones del incendio, cuya evolución es favorable, han destacado los servicios de emergencia del Gobierno canario, que dirige las labores de extinción.



Este incendio se ha propagado en un perímetro de 23 kilómetros y ha obligado a desalojar de sus casas a un millar de vecinos de los municipios de Artenara, Tejeda y Gáldar que, en su mayoría, ya han podido regresar a sus hogares.



Este incendio exprés, como lo han calificado los técnicos, dada su rápida propagación desde que comenzara, al parecer, por la imprudencia de un hombre que usaba una radial y que ha eludido de forma provisional la prisión al pagar la fianza de 25.000 euros acordada por la autoridad judicial, también ha afectado a algunas viviendas, si bien aún no se han cuantificado con exactitud los daños materiales que ha ocasionado.



Ante la inminente una ola de calor que se prevé que afecte a la isla de Gran Canaria y para evitar el riesgo de reactivaciones el dispositivo aéreo, formado por 14 medios, entre helicópteros, un avión y dos hidroaviones, seguirá trabajando para controlar, vigilar y humedecer el perímetro del incendio.



Contra este fuego ha luchado desde el sábado en tierra un dispositivo formado por entre 500 y 600 efectivos de distintos cuerpos y servicios de emergencia.



Como este fuego aún no se da por controlado, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a los ciudadanos que no acudan a la zona afectada por el fuego y que se evite así lo que ha denominado como "piroturismo".