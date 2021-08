Gran Canaria ya registra más contagios diarios y brotes COVID que Tenerife

Tenerife, la isla más afectada de Canarias por la quinta ola de la pandemia, está experimentando una recuperación más rápida de este repunte que Gran Canaria. Esta última ha superado en número de contagios diarios a la primera este miércoles al registrar 301 nuevas infecciones, 68 más que Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria no logran salir de la lista de ciudades con mayor incidencia de España pese a la caída los contagios

Ambas islas parecen haberse intercambiado los papeles, ya que, además, en el informe semanal que emite la Consejería de Sanidad sobre los nuevos brotes que se producen en el Archipiélago, Gran Canaria, con 156 brotes en la última semana, sobrepasa de lleno el número de contagios colectivos de Tenerife, con 98.

Ciudades capitalinas

Santa Cruz de Tenerife sigue siendo el municipio canario con mayor tasa de contagios COVID, con una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 943 casos/100.000 habitantes, por lo que se mantiene en situación de riesgo muy alto. No obstante, hay que destacar que registra una ligera tendencia a la baja, ya que ese mismo indicador epidemiológico hace dos semanas rondaba algo más de los 1.000 casos/100.000 hab., algo de lo que no puede presumir la otra gran ciudad capitalina del Archipiélago. A pesar de que registra una IA a dos semanas menor que el municipio de Tenerife, (892 casos/100.000 hab.), Las Palmas de Gran Canaria todavía no logra bajar el número de contagios, pues hace apenas 14 días este parámetro anotaba una cifra menor, una IA de 788 casos.

Contagios diarios, por islas

Por islas, Tenerife suma este miércoles, 11 de agosto, 233 casos con un total de 41.715 casos acumulados y 9.045 activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 32.984 acumulados, 301 más, y 5.985 activos. Por su parte, Lanzarote suma 20 positivos, con 6.309 acumulados y 170 activos; Fuerteventura tiene 3.748 casos acumulados, con 40 más que la jornada anterior, y 392 activos. La Palma suma siete casos nuevos, por lo que cuenta con 1.018 acumulados y 56 activos; El Hierro suma uns caso, por lo tiene 431 acumulados y 12 activos, mientras que La Gomera, sin casos nuevos, se mantiene en 377 acumulados y siete activos.

Brotes

Canarias notifica esta semana 271 brotes nuevos con 1.351 casos, de los que 156 se han producido en Gran Canaria, 98 en Tenerife, 11 en Fuerteventura, tres en Lanzarote, dos en La Palma y uno en El Hierro.

Por ámbito en el que se han producido, 132 son brotes familiares, 104 sociales, 25 laborales, cinco en colectivos socialmente vulnerables, dos educativos, uno sanitario, uno sociosanitario y uno deportivo.