El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley que el Gobierno canario impulsó en abril para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19 y que contiene nuevas medidas extraordinarias y urgentes ya en vigor, como complementar con un 30% la base mínima de cotización social de los autónomos o poder tramitar por la vía de emergencia medidas para la protección de las personas. La oposición, por su parte, ha manifestado que el Proyecto llega tarde y no refleja las soluciones para la situación actual de la pandemia.

El texto, que tiene vigencia hasta final de año, ha llegado a la Cámara tras siete meses de tramitación y con medio centenar de enmiendas vivas de la oposición (Coalición Canaria (CC), Partido Popular y Ciudadanos) que fueron rechazadas por los partidos que apoyan al Gobierno (PSOE, Podemos, Nueva Canarias(NC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG)), a quienes criticaron de aplicar el "rodillo" por la "soberbia" del Ejecutivo y de no tener en cuenta medidas "buenas y necesarias" para salir de la crisis.

Por el Grupo Mixto, Vidina Espino, de la formación naranja, lamentó el rechazo de las enmiendas presentadas por su partido, cuyo objetivo, aseguró, no era más que mejorar el contenido del Proyecto de Ley y ayudar a un mayor número de canarios a hacer frente a la emergencia social y económica provocada por el coronavirus.

El diputado popular Fernando Enseñat, por su parte, sostuvo que esta iniciativa es "fiel" reflejo del Gobierno de Canarias y de cómo gestiona y enfrenta la crisis, una gestión "pasiva, lenta y sobrepasada siempre por la realidad". Añadió, además, que se trata de una ley "irrelevante y poco útil" para afrontar la crisis económica que viven los canarios y que el Gobierno "no quiere aceptar". El diputado popular insistió en que este texto no aporta "nada o casi nada" para afrontar la situación de crisis actual y criticó que ni siquiera haya servido para pagar la "única medida efectiva" que recoge el Proyecto de Ley, como es el complemento del 30% del complemento de autónomos, que "desde mayo esperan cobrar 40.000 autónomos y que la mayoría todavía no ha cobrado".

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, señaló que el Proyecto de Ley es "tardío, insuficiente y cicatero" y lamentó que un número numeroso de enmiendas hayan sido "vetadas" y se haya "hurtado" el debate para "evitar la foto" de los grupos que apoyan al Gobierno "votando en contra de medidas muy positivas".

Una "hoja de reclamaciones"

El diputado socialista Iñaki Lavandera quiso dejar claro que los grupos que sustentan al Ejecutivo no han vetado ninguna enmienda y acusó a la oposición de querer convertir este texto en una "hoja de reclamaciones", lo que consideró como un ejercicio "estéril e irresponsable" para buscar un discurso "demagogo y populista" por el mero hecho de decir que se han presentado enmiendas y que se ha aplicado un "rodillo".

Por el Grupo Parlamentario ASG, Jesús Ramos Chinea justificó el rechazo de las enmiendas a que "no es el momento ni el lugar correcto", y también se negó a aceptar que se haya aplicado el "rodillo". Mientras, el presidente del Grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, añadió que si la mayoría de las enmiendas han sido rechazadas es porque plantean "cosas imposibles", como bajar los impuestos y, al mismo tiempo, aumentar el gasto.

Desde Nueva Canarias, Esther González afirmó que las enmiendas de la oposición son más propias de una proposición no de ley y agregó que la mera presentación de 101 enmiendas al Proyecto de Ley durante su tramitación se asemeja más a una enmienda a la totalidad, lo que, en su opinión, se tenía que haber hecho en su momento y no "enmascararlo" a través de enmiendas parciales.