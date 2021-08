Una playa virgen de Canarias, entre las 11 mejores del mundo en 2021, según la página de reseñas TripAdvisor

"Kilómetros de playa salvaje y hermosa, rodeada de montañas que parecen fluir hacia el agua". Así definen los usuarios de TripAdvisor a la playa de Cofete, ubicada en Morro Jable, Fuerteventura, una de las 25 costas mejor valoradas por los usuarios de todo el mundo y que en este 2021 recibe uno de los premios 'Best of the best' de la famosa página de reseñas.

Cofete, una playa virgen de al menos 14 kilómetros de largo, se apunta en el puesto 11 del ranking mundial, que lidera la paradisíaca Whitehaven Beach, en las islas Whitsunday, en Australia. La de Fuerteventura es, además, la segunda mejor costa de Europa, tras Isola dei Conigli, en Lampedusa, Sicilia.

La playa de Cofete es, sin lugar a dudas, una de las playas más espectaculares de Canarias. Gracias a su aislada ubicación, a su impresionante tamaño y a su relativamente difícil acceso, la playa cuenta con la ventaja de que es imposible encontrarla repleta de gente, algo que la convierte en un acogedor reducto de paz.

Su aspecto es propio de una postal, aunque se debe tener precaución pues cuenta con grandes corrientes y bastantes olas, además de fuertes vientos.

Para llegar hasta la playa en coche es importante tener en cuenta que se recorren caminos sin asfaltar, pero se trata de un trayecto sencillo que se puede recorrer con cuidado utilizando cualquier tipo de vehículo.

Al llegar a la localidad de Morro Jable se debe tomar el desvío hacia Cofete, tras el que los bañistas encontrarán 18 kilómetros de carretera sin asfaltar que les guiarán hasta la playa.