La pobreza golpea a un 35% de la población canaria, una situación estructural que agudiza la crisis desatada por el coronavirus

La pobreza en Canarias es estructural y afecta al 35% de la población (la conocida como tasa AROPE). Así lo concluye el último informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) presentado este miércoles con datos hasta el cierre de 2019. Se trata de un punto de partida nada alentador para hacer frente a la actual crisis socioeconómica derivada de la pandemia. Aunque el estudio no analiza los datos de 2020, el vicepresidente de la EAPN en las Islas, Fernando Rodríguez, sí que ha advertido de que “no es una situación óptima para enfrentar la crisis que se nos viene encima” y que ya se está padeciendo. No obstante, sí remarcó que se está afrontando con mayores medidas sociales que en 2008, una crisis de la que aún no se ha repuesto la sociedad; el Archipiélago tardó diez años en apreciar una ligera mejora de los datos. Por ello, el estudio también refleja que “España ha fracasado en su intento de que la pobreza se reduzca”.

Según el informe El estado de la pobreza, el 28,5% de la población canaria se encuentra además en riesgo de sufrir pobreza ya que vive con menos de 641 euros al mes. Una cifra preocupante si se tienen en cuenta por ejemplo los precios de la vivienda y lo que suponen los gastos de un hogar. Así mismo, un 11,2% de la población vive con menos de 500 euros, mientras que el porcentaje de personas que no están en situación de pobreza es del 71,5%.

Con los datos del último informe, Canarias disminuye su situación de pobreza levemente (del 36% el año pasado al 35% actual) y es la tercera comunidad autónoma con peores datos, solo detrás de Andalucía y Extremadura, volviendo a detectarse una brecha entre el norte y el sur de España. "La recuperación en Canarias sigue siendo muy lenta", insiste el vicepresidente de la EAPN, que añade que "casi una tercera parte de la población en canarias en una de las situaciones de pobreza o pobreza severa".

Hay otros datos que muestran también cómo la situación de esta comunidad autónoma se encuentra alejada de la media estatal como en la intensidad del desempleo (15%) o el hecho de que la renta per cápita sea 2.194 euros inferior a la media nacional.

El presidente de la EAPN en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, recordó que en Canarias además de mantenerse la tasa de desempleo se han incrementado los costes de la vida. "La recuperación económica no ha sido tal y quizás deberíamos buscar caminos distintos", insistió.

Lorenzo subraya que las estrategias de protección y lucha contra la pobreza han sido insuficientes hasta ahora y que se ha incrementado la pobreza invisible de personas que aunque trabajan siguen siendo pobres. A la hora de hablar de "reconstrucción" de Canarias asegura que habría que utilizar los términos adecuados. "Reconstrucción no es suficiente. No queremos reconstruir algo que no funcionaba, sino construir una nueva formula mas satisfactoria que la actual".

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, comentó algunos datos que dejan entrever las consecuencias de la actual crisis y cómo se acrecentará el próximo año el nivel de pobreza. Uno de ellos es que la pasada semana se mantuvo una reunión con Endesa para analizar el Bono Social Eléctrico. De 40.000 familias isleñas beneficiarias en marzo, ahora se han incrementado las solicitudes en 7.000 más y en un año se espera llegar a sumar a 10.000 nuevos beneficiarios.

Paro y pobreza estructural

La viceconsejera insistió en que en los momentos de mayor numero de turistas en canarias, las tasas de desempleo eran estructurales; cifras en torno al 30%. "Paro y pobreza en Canarias son estructurales. Este Gobierno no va a poder cambiar el modelo, pero sí sentar las bases" para revertir las cifras de pobreza en Canarias.

En este sentido, mencionó que el Ingreso Canario de Emergencia ha llegado a 16.000 personas y que próximamente se realizará un segundo pago. Además, recordó que se han hecho modificaciones en el decreto ley para que la PCI pueda seguir cobrándose hasta que funcione el Ingreso Mínimo Vital, que hasta ahora ha llegado a 3.200 familias isleñas y según le ha trasladado en su reciente visita el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , pretende llegar a 25.000 hogares a finales de año en las Islas.

Por otro lado, destacó que a finales de este mes o principios de noviembre se pretende llevar al Consejo de Gobierno la nueva renta canaria de ciudadanía, que pretende servir de complemento al IMV y llegar a colectivos a los que este ingreso no lega o ampliar coberturas como complementos de ayudas al pago del alquiler, ayudas para la escolarización de cero a tres años, entre otras cuestiones que se están definiendo.