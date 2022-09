El presidente de Canarias abordará los problemas de la Seguridad Social de Las Palmas con el ministro Escrivá

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantendrá una reunión este viernes con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en Madrid. Se trata de un encuentro en el que se abordará, entre otras cuestiones, los problemas de la Seguridad Social de Las Palmas. La ciudadanía, personal y sindicatos llevan mucho tiempo quejándose de las dificultades para obtener cita previa y para realizar trámites cruciales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). A ello se le suma la tardanza para percibir la pensión por incapacidad obtenida por sentencia firme.

Personas afectadas por los problemas para conseguir cita previa por medio de la web o por teléfono han manifestado varias veces a este periódico que la única opción es hacer cola desde primeras horas de la mañana, lo cual no garantiza que siempre vayan ser atendidas estas personas. Los sindicatos CCOO y UGT han reiterado la necesidad de aumentar la plantilla, pero también de otro modelo de gestión.

Entre las medidas, solicitan al Consejo General de Seguridad Social que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios en cada provincia atendiendo a los criterios de insularidad, incremento poblacional, nivel de gestión y nivel de rentas. Del total de 248 plazas que tiene la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas, están cubiertas 190 (falta un 23% de la plantilla), según han admitido desde el Ministerio.

Los sindicatos reivindican que la RPT se constituyó en 1988, “desde entonces, y aunque puntualmente se han incorporado y detraído algunas plazas a la RPT de la provincia, la Entidad ha ido evolucionando para adaptarse a la realidad social, pero este cambio no se ha trasladado a la plantilla”.

Además, al contrastar los datos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, los sindicatos aprecian se “una falta de proporcionalidad importante entre la población de cada una de las provincias y el número de dotaciones de la Relación de Puestos de Trabajo”. Los sindicatos señalan que esto “una clara incidencia en la prestación del servicio”.

El calvario hasta cobrar una sentencia

En los últimos meses, distintos ciudadanos han contado a este periódico la incertidumbre en la que se encuentran por no cobrar las pensiones por incapacidad que son reconocidas por sentencia. Sin ingresos y en situación de extrema vulnerabilidad pese a tener derecho a una pensión por incapacidad absoluta reconocida por sentencia firme, se encuentra V., un ciudadano de origen nigeriano, de 62 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de dos décadas.

Se trata de un caso que no es aislado y que otros abogados y personas afectadas han denunciado en otras ocasiones a este periódico. Es el caso Laura (nombre ficticio) a quien le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta en julio del pasado año. Poco después, la sentencia se hizo firme, pero no ha empezado a cobrar la prestación que le corresponde hasta el mismo mes de este año.Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, sin embargo, han asegurado a este periódico que no se han detectado incidencias extraordinarias, aunque admiten que Las Palmas es una de las direcciones provinciales con mayores cargas de trabajo y menor plantilla, algo que insisten en que se está intentando solucionar.

Presupuesto para la gestión en materia de migración

Según publica este jueves La Provincia, en esa reunión también se abordará el presupuesto para el próximo año en materia de migración y el nuevo sistema de cotización de los autónomos pues en Canarias . El viceconsejero de Presidencia. Antonio Olivera, se refirió a esta reunión este miércoles tras el Consejo de Gobierno y admitió la preocupación por las colas de la Seguridad Social, un organismo que no gestiona Canarias pero por el que se ve afectada la ciudadanía.

Durante la jornada de este jueves, Torres se reunirá con el ministro de Presidencia Félix Bolaños y con el Secretario de Estado de Medioambiente y el comisionado para el impulso de Energías Sostenibles en Áreas Insulares.