Prisión provisional y sin fianza para el acusado de asesinar a su expareja en Adeje y herir al hijo de la víctima

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona ha dictado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen de Adeje. Se le acusa de un delito de homicidio y otro delito de maltrato habitual sobre la víctima. También se enfrenta a otro delito de lesiones graves sobre el hijo de la víctima, que intentó defender a su madre de las puñaladas.

Violencia machista: asesina a su expareja en Adeje y deja herido al hijo de la víctima

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 8 de enero. Hayate, de 46 años, fue apuñalada por su expareja, de 44, y su hijo resultó herido. En la vivienda donde se produjo el crimen vivían cuatro menores, dos de ellos hijos del presunto asesino. Según explicó el alcalde de Adeje, José Manuel Rodríguez Fraga, durante un minuto de silencio, los menores están siendo atendidos por los Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. También indicó que fue un vecino del barrio quien retuvo al presunto asesino hasta que llegara la Policía Local.

El Ministerio de Igualdad confirmó el lunes que se trata de un crimen machista. En Canarias, 102 mujeres y ocho menores han sido asesinados por esta violencia, que además deja 26 huérfanos desde el año 2003; cuatro eran hijos de Hayate.

El detenido por el asesinato machista ya había sido denunciado en anteriores ocasiones. Según informaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el pasado 28 de diciembre el ahora investigado fue denunciado en el puesto de la Guardia Civil por amenazas a la víctima. El día 30 de ese mismo mes, Hayate manifestó en el juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Arona que en 2013 había comenzado con él una relación sentimental, pero se divorciaron en 2019 y desde marzo de 2020 habían retomado la relación como compañeros de piso. No obstante, se acogió a su derecho a no declarar contra el ahora detenido por asesinato.

Las mismas fuentes judiciales indican que la mujer declinó entonces que se interpusiera alguna orden de protección acogiéndose a su derecho a no declarar contra el ahora investigado y que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en una rueda de prensa este lunes que desde el juzgado no se adoptaron medidas de protección, pero la Policía siguió haciendo la valoración de riesgo en el sistema VioGén.

Durante la jornada de este lunes y durante este martes se han celebrado en Canarias distintos actos en repulsa por el crimen machista de Adeje y homenaje a la víctima. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las redes y plataformas feministas han salido a la calle reclamando respuestas ante la violencia de género y más formación y educación para erradicarla.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género anunció este miércoles que se reunirá el próximo día 23 para analizar la situación tras los últimos asesinatos machistas. La reunión estaba fijada para febrero, pero la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha decidido adelantarla para que todas las instituciones que integran el observatorio puedan realizar propuestas. En dicha reunión, se dará cuenta de las iniciativas de coordinación entre los juzgados de familia y los de violencia sobre la mujer.