Los dos senadores palmeros del PP consiguen el apoyo unánime del Senado a las ayudas a los afectados por el volcán

El portavoz adjunto del Grupo Popular y senador por Canarias, el palmero Asier Antona, y el senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, han defendido una moción de su Grupo en el pleno de la Cámara Alta, en la que piden al Gobierno central que solicite “los fondos de manera urgente, para frenar la catástrofe que se está produciendo en la isla como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja”. Esta iniciativa, que ha sido aprobada por unanimidad, ha salido adelante con una enmienda transaccional firmada por todos los Grupos de la Cámara Alta.

La solidaridad con La Palma suma más de 4 millones de euros para los afectados por la erupción

Saber más

“Esto no es una moción cualquiera, afecta a miles de familias que lo han perdido todo”, ha resaltado Antona, tras lo que ha lamentado que “su modo de vida ya no existe, han perdido su futuro y la iles afecta la incertidumbre de no saber cuándo va a parar el volcán". Asimismo, el senador por Canarias ha querido felicitar a los científicos por haber alertado de la erupción del volcán y evitar de esta manera las víctimas mortales. Además, ha resaltado que las autoridades de La Palma han dado “una lección de unidad, porque se han dejado de lado las diferencias ideológicas para trabajar todos de la mano”. Una unidad que Antona también ha pedido para la toma de decisiones en el Senado para las ayudas a La Palma. “Estamos seguros de que saldremos de esta situación, ahora necesitamos que todas las administraciones aúnen esfuerzos para ayudar a volver a reactivar La Palma”, ha apostillado.

Además, en su intervención, el portavoz popular palmero ha defendido que la isla sigue siendo un lugar seguro, por lo que ha instado a todos a visitarla.

Por su parte, Pérez Sicilia ha querido iniciar su intervención en el pleno agradeciendo “el apoyo que me han transmitido los compañeros de todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Lo agradezco enormemente”, ha manifestado. Además, ha resaltado que se siente “orgulloso de pertenecer a esta Cámara Territorial” por el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios a la moción presentada por su partido. “Como palmero agradezco las muestras de solidaridad de toda España, muchas gracias”, ha dicho el senador popular, quien, además, ha solicitado “más partidas económicas; implementar medidas en materia de planificación para no despoblar los municipios afectados; estudiar la problemática de la economía de La Palma, como el desorbitado sobrecoste de la gasolina; estudiar una nueva cuota de atún para los pescadores de Tazacorte; y aplicar el RED".