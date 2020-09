Un sindicato promueve elecciones para noviembre en la sanidad canaria pese al rechazo de otras organizaciones: "Es temerario"

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), una de las centrales con representación en la mesa sectorial de Sanidad, ha promovido para el próximo mes de noviembre la convocatoria de las elecciones para designar a los representantes de los trabajadores en las áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife, que fueron suspendidas en junio por la epidemia de COVID-19.

La propuesta de SEPCA se ha encontrado con el rechazo de otras centrales. Ramona Mendoza, secretaria del Sindicato de Enfermería SATSE en Santa Cruz de Tenerife, asegura que esta llamada rompe el acuerdo verbal que alcanzaron los sindicatos de no convocarlas hasta 2021 para dar un margen prudencial para analizar la evolución de la crisis sanitaria.

El mandato de cuatro años para las áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife se cumplió en junio. Sin embargo, con el Estado de Alarma decretado por el Gobierno central se retiró el preaviso, primer paso necesario para la convocatoria de comicios, y se alcanzó “un pacto no escrito” de retrasarlas hasta que la situación fuera de mayor tranquilidad. Sin embargo, en agosto SEPCA comenzó de nuevo el proceso de plazos y fijó un calendario para designar representantes dentro del Servicio Canario de Salud. “Hacer unas elecciones ahora va a ser, por lo menos, diferente. La improvisación estará presente”, señala la portavoz del sindicato de enfermería.

Otras organizaciones con representación en la mesa sectorial, como CCOO, ASACA o Intersindical Canaria, se oponen a la nueva convocatoria hasta el punto de unirse para modificar la fecha. José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Canarias, explica que “SEPCA en este caso es minoría y la mayoría sindical vamos a intentar poner otro preaviso”, alterando así la previsión para que, “si se da el caso de que la segunda ola de rebrote se consolida y la tenemos que atravesar, poder” suspender las elecciones y celebrarlas más adelante.

Rodríguez recuerda que las elecciones tuvieron que aplazarse en junio “porque estábamos en pandemia, en estado de alarma”. Acabando el verano, “las cosas no están pintando nada bien”, y aglomerar en noviembre a unas 20.000 personas entre ambas islas es, en su opinión, “temerario”. “No podemos permitir que la gente coja ese riesgo. No podemos hacer que compañeros sanos se reúnan en grupos dentro de un hospital, que un hospital siempre es un foco de infección potencial”, destaca el secretario.

Desde CCOO no le encuentran sentido a esta convocatoria teniendo en cuenta que en junio, cuando los diferentes sindicatos aplazaron las elecciones, acordaron no volver a convocarlas hasta que la situación sanitaria se estabilizara. Para Rodríguez, detrás de esta decisión hay “afán de protagonismo, ganas de discutir o un interés táctico o estratégico”.

ASACA también rechaza la convocatoria. “Es un riesgo que no se debería asumir”. El sindicato asegura que es “un acto de bastante irresponsabilidad” y no oculta su sorpresa por el preaviso de SEPCA cuando en la Mesa Sectorial se decidió postergarlas “como un acto de responsabilidad para el próximo año” o “a una situación de cierta normalidad”.

Las previsiones que mantienen desde el sindicato no son compatibles con la fecha propuesta por SEPCA. A la segunda ola de rebrotes se suma que “en noviembre la situación puede ser mucho peor porque se puede ver afectado con el inicio de la campaña” de la gripe y donde, señalan, “todo el mundo que vaya a entrar por los servicios sanitarios va a venir estornudando, tosiendo, con síntomas respiratorios”. Una coincidencia que lleva a ASACA a primar la atención a la ciudadanía, los materiales de protección y las medidas “de riesgos psicosociales y de derechos laborales” para que los trabajadores “puedan desempeñar lo mejor posible” sus labores.

Intersindical Canaria, por su parte, se muestra convencida de que “no se podrán celebrar porque la pandemia se ha recrudecido bastante y nosotros entendemos que hay otros pronunciamientos mucho más importantes en estos momentos, como es la protección del personal sanitario y la situación que se está viviendo”. La Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias aún no se ha pronunciad sobre esta convocatoria.

Frente a estas críticas, Manuel González, secretario general de SEPCA, defiende que los trabajadores se encuentran en sus puestos, por lo que “se les puede visitar y se les puede hablar con las medidas oportunas como con las que nos estamos moviendo todo el mundo o deberíamos movernos. Mascarilla, distancia,...”, señala el secretario.

Según su promotor, las elecciones se podrán celebrar en condiciones de seguridad. Justifica la fecha por la necesidad de “no dilatarse en el tiempo” la designación de los miembros de una junta de personal funcionario. El preaviso inicia un camino que, en opinión de González, “es necesario, porque ahí se renuevan los miembros y nosotros lo que buscamos es mayor presencia en las mesas para poder llevar nuestras políticas de mejora de condiciones de los trabajadores”.

En la previsión marcada por el sindicato, la mesa electoral quedaría constituida el 14 de septiembre, como paso previo a la publicación del censo, la apertura del plazo para la presentación de candidaturas, su proclamación, la campaña y, finalmente, la votación. El calendario electoral no se decide, no obstante, hasta que no se constituya la mesa electoral, razón por la que aún no se maneja una fecha concreta para el mes de noviembre.

En la actualidad, Cemsatse es la primera fuerza sindical tanto en Tenerife como en Gran Canaria, con 11 y 12 representantes respectivamente. En la isla occidental le siguen Intersindical Canaria, con 10; CCOO, con 7; SEPCA, con 4, y UGT y ASACA, con tres cada una. En la isla redonda, SEPCA y ASACA tienen ocho representantes cada una; Intersindical Canaria, cinco; UGT, cuatro, y CCOO, tres.