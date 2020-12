Puertos 4.0 para relanzar la economía canaria

El Archipiélago canario y, en concreto, la isla de Gran Canaria son ejemplos de la conectividad y la logística en puertos incluso durante la pandemia de COVID-19. Según el último ránking mundial de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, durante el tercer trimestre de 2020 el Puerto de La Luz ocupa el cuarto puesto en conectividad nacional, el 30 en Europa y el 110 en todo el mundo. Estas posiciones, no obstante, requieren de un impulso tecnológico que beneficie al sector y a toda la ciudadanía, tal y como recoge una de las propuestas incluidas en el programa de Conectividad y Logística de Canarias Importa, presentado este pasado martes al Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Patricia Barber, profesora de la ULPGC: “La sanidad no puede estar bailando al son de la cúpula política”

Saber más

Con líneas como Puertos 4.0, inteligencia en conectividad, innovación en logística y eficiencia en el comercio electrónico, Lourdes Trujillo, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y directora de la Cátedra Marítimo-Portuaria, lidera las iniciativas junto a economistas, ingenieros, abogados o geógrafos de la Cátedra.

Trujillo destaca que los Puertos 4.0 es una idea enfocada en “que entren las últimas tecnologías en el desarrollo portuario”. La relevancia de los puertos en las islas allana el camino para que su desarrollo influya en la economía canaria. “Alrededor de los puestos se organiza una economía en todos los sentidos, una diversidad de servicios y una diversidad de actividades que hace que buena parte de Canarias se vea influenciada por todo lo que se desarrolla alrededor del puerto”.

Igual de importantes son los muelles para la conectividad. Los puertos canarios son “puertos de transbordo”, es decir, por ellos “pasan barcos, recogen mercancía, dejan mercancía y están conectados con diversos puntos, con diversos países alrededor del mundo”. Esta interconexión, reseña la catedrática, “hace que la gestión de stock sea mucho más flexible porque las empresas no tienen que esperar mucho tiempo para tener mercancía disponible. Por eso, al estar conectados con diferentes puntos y tener que pasar por aquí para traer o llevar mercancía, el comercio en Canarias se ve beneficiado”. ¿El propósito? Fomentar la conectividad. “Hacer todo lo posible para atraer el tráfico desde varios puntos de vista. No solo porque somos un puerto que estamos situados estratégicamente entre dos continentes en el medio atlántico, sino porque, además, tenemos aquí servicios de reconocido prestigio como son los astilleros canarios, la industria de reparaciones navales...”

Dentro de la propuesta, también se contempla la oferta del gas como combustible más ecológico. “Con la nueva reglamentación los buques tienen que ser más sostenibles”. La primera opción es el gas. “Aunque sigue siendo un combustible fósil se supone que contamina menos”.

Para la logística, un sector “muy importante durante la pandemia”, se ha planteado la reducción de los cuellos de botella y la eficiencia en los distintos tramos. “La logística empieza donde se produce y llega hasta que el consumidor tenga el producto en su mano. Es una línea larga, es un proceso largo y en Canarias, además, tenemos que pasar por los puertos. Y dentro de los puertos hay una logística portuaria”. Aquí aparecen los denominados cuellos de botella, una fase que ralentiza la velocidad logística, y para los que se habla del blockchain, “nuevas tecnologías que hacen que la cadena esté mucho más fluida”.

En el sector aeroportuario, si bien no ha sido tan tratado en el programa de Conectividad y Logística, Trujillo reseña la importancia de la participación público-privada. “La cooperación o llegar a acuerdos o la financiación público-privada puede hacer que el transporte aéreo se reanime y pueda volver a empezar esa conexión para que efectivamente podamos volver, pero hasta que no se amortigüe el impacto de la COVID, de la salud, poco se puede hacer”.

La última línea responde a la eficiencia en el comercio electrónico, especialmente en lo referido a las aduanas. La catedrática indica que ya hay en marcha un estudio sobre este tema. “No se facilita o se obstaculiza en algunos casos el comercio electrónico. Mucha gente se queja de que no puede comprar en los grandes distribuidores electrónicos porque no llega”. Dentro del equipo cuentan con un investigador especializado en bitcoin, pero los trabajos aún deben esperar.

Hasta el momento, el programa de Conectividad y Logística de Canarias Importa ha desarrollado, propuesto y redactado diversas propuestas, como los Puertos 4.0. El ritmo de trabajo, se sincera Trujillo, no es el mismo que el habitual. “El trabajo no es que se haya ralentizado, pero no es tan activo. Nos vemos ya online como si fuera lo habitual. Pero sí se ha perdido esa conexión porque cuando tienes a la gente enfrente eso hace que el trabajo sea más activo”.

Con patrocinadores como la Autoridad Portuaria, Astilleros Canarios, la Fundación Mapfre, el clúster marítimo canario y el de transporte y logística, la Cátedra ha mantenido reuniones individuales e indirectas con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las cuatro iniciativas están destinadas a “maximizar el bienestar social”. La catedrática alega así que “los proyectos de logística van encaminados a fomentar la logística y a fomentar la eficiencia y la digitalización en todo el proceso. Esto indudablemente repercutirá en beneficio del comercio y claramente incide sobre la sociedad en su conjunto”. Las propias circunstancias de la COVID han empañado este propósito. “Lo que nos ha costado mucho trabajo es conseguir ahora mismo pactos directos de las empresas, pero porque estamos en un momento complicado”. Trujillo se explica. “Hicimos una encuesta, preguntamos y fue muy difícil conseguir los datos”.