Suspendidas las actividades deportivas en la costa de Las Palmas de Gran Canaria por el oleaje

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido este viernes todas las actividades y eventos deportivos y de ocio organizados y/o autorizados por el Consistorio que pudieran celebrarse en el litoral costero y playas del municipio. La razón es el fuerte oleaje que ha sacudido a las costas canarias estos últimos días.

La borrasca Filomena afectará a Canarias con vientos, lluvias, tormentas y oleaje hasta el próximo domingo

La alerta por fenómenos costeros se declaró este viernes a las 06:00 horas. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la ha dado por finalizada y la ha actualizado a prealerta a partir de las 14:00 horas de este viernes.

Debido al mal estado del mar, el Ayuntamiento recomienda no situarse en el extremo de muelles o espigones ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. El Consistorio también señala en una nota que es conveniente evitar la pesca en zonas de riesgo, no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa y no bañarse en playas apartadas, ya que "puede haber remolinos locales".

Asimismo, tampoco recomienda bañarse en playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento, así como evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa.

Además, es importante apartarse de las olas en el caso de caer al mar y mantener la calma, sin nadar a contracorriente. Por lo general, como apunta en la nota, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando se puede nadar.

En el caso de ver a alguien en apuros en el mar, el Consistorio anima a tirarle cualquier objeto para que pueda aferrarse a él, siempre y cuando no se ponga en peligro la vida de otra persona.