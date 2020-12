Tamara Cabrera, psicóloga: "La Navidad nos ayuda a saber que esta situación va a pasar, esto no va a ser eterno"

Los psicólogos ven en la celebración de la próxima Navidad un momento "ideal" para hacer un "cierre de etapa" y tener "actitud positiva" tras un duro 2020 por los efectos de la pandemia.

"Nos ayuda a saber que esta situación va a pasar, esto no va a ser eterno", ha apuntado a Europa Press la psicóloga Tamara Cabrera, quien ha insistido en no seguir "anclados" a todo lo que ha pasado en 2020 y encontrar la "motivación" pese a las restricciones. En su opinión, la Navidad representa "la chispa y la ilusión" del año y mucha gente la ve como "una oportunidad de decorar" las casas, por ejemplo, frente a otras personas que "la ven con tristeza". "A esas hay que enseñarles que hay otra forma de vivirlas, aunque no puedan estar con amigos o familia", ha agregado.

Cabrera está a favor de que los ayuntamientos hayan optado por disponer los alumbrados navideños (más allá del coste económico ocasionado) porque tras "un año duro es positivo ir por la calle con la familia y ver las luces". Cabrera insiste en celebrar la Navidad como un final de ciclo y no "un desahogo" para no volver a lo de antes cuando pasen las fiestas. "Voy a cerrar esta etapa y ver qué es lo que viene, es una ampliación de miras y de buscar alternativas".

"Si este año tengo sillas vacías, tengo que asumirlo, estaré triste pero buscaré mecanismos para vivir con ella", ha relatado, destacando que en el caso de las familias que tengan fallecidos por la COVID-19 "va a ser muy duro" porque como no hubo duelo, "se va a acusar aún más la falta, es un proceso inevitable".

Volver a la "esencia" de la Navidad y dejar el consumismo

Cabrera ha explicado que estas navidades pueden servir para apuntalar más los valores propios de las fechas que en los últimos años se han perdido por el "consumismo" excesivo, de ahí a que pida "volver a la esencia" de repartir y compartir. "A lo mejor no hay que hacer comidas tan copiosas ni vivir a un nivel que no está permitido, sino tener más humildad".