¿Tenerife debe bajar a nivel 1 de alerta sanitaria?, esto dice el último informe epidemiológico

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), señaló, tras el Consejo de Gobierno que tuvo lugar este jueves y con los datos epidemiológicos en mano, que Tenerife debería bajar al nivel 1 de alerta sanitaria. Una afirmación que mantuvo no solo en su cuenta de Twitter, sino también en una entrevista en Cadena Cope: "Desconozco cuáles son los datos que maneja el Gobierno de Canarias, porque los que yo tengo son los que publica Sanidad diariamente por municipio y por isla, y no sé si hay algo que no conocemos para que no nos bajen de nivel", apuntaba.

Cabe recordar que la isla del Teide se mantiene desde principios de mayo en nivel 2 de alerta sanitaria, junto a Lanzarote y La Graciosa. "Aunque los datos mejoraron esta semana, no lo hicieron lo suficiente como para rebajar las restricciones", confesó el portavoz del ejecutivo autonómico, Julio Pérez. En este sentido, ¿qué está diciendo hoy el informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad? ¿Merecía Tenerife bajar a nivel 1?

Para pasar a nivel 1 de alerta sanitaria, conocido también como "nueva normalidad", las islas deben presentar todos sus indicadores en riesgo mínimo (verde), como es el caso de La Palma y La Gomera; o bien, dos indicadores del bloque sanitario (incidencias, positividad y trazabilidad) y uno del bloque asistencial (ocupación hospitalaria y UCI), en riesgo medio (salmón), como es el caso de Gran Canaria. No obstante, estas pautas son simples recomendaciones. El Consejo de Gobierno las usa como base para tomar una decisión, pero no siempre coincide, como es el caso de Fuerteventura, que presenta sus incidencias a 7 y a 14 días en riesgo medio (naranja), igual que Tenerife, pero a diferencia de la isla capitalina, su presión asistencial se apunta en riesgo mínimo (verde), lo que podría justificar sus restricciones de nueva normalidad.

Mirando al detalle los datos de la isla para este viernes, sigue lastrando el tan esperado cambio de nivel el número de contagios diarios, reflejados en las incidencias acumuladas (en riesgo medio -color naranja-). Tenerife parece no poder terminar de doblegar la curva y bajar, definitivamente, de los 40 casos por cada 100.000 habitantes en una semana y de 90 en 14 días. De hecho, para alcanzar el anhelado color salmón, se deben rebajar los datos a la mitad: la IA a 7 días debe presentarse en menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes, y en 14 días en menos de 50.

Habría que recordar también que cuando Gran Canaria bajó a nivel 1 presentaba los semáforos igual que Tenerife este viernes. No obstante, su tendencia era a la baja y sus IA estaban muy cerca del límite entre riesgo medio y bajo.

Analizando los datos diarios, Tenerife sigue presentando los peores números de toda Canarias: de los 94 contagios que se registraron este sábado, 46 correspondían a la isla, que acumula ya 25.083 desde el inicio de la pandemia. Asimismo, han fallecido 426 personas; el último caso, un hombre de 51 años este viernes, con patologías previas y asociado a un brote familiar. En las últimas 24 horas se han mantenido activos epidemiológicamente 1.071 casos, 24 más que el día anterior, de los cuales 20 (=) permanecen en UCI, 133 (=) en planta hospitalaria y 918 (+24) en cuarentena en sus domicilios.

Por municipios, son las localidades de Granadilla de Abona (67 casos en la última semana), Santa Cruz de Tenerife (95 en los últimos 7 días) y San Cristóbal de La Laguna (88) las que no permiten un cambio en la tendencia.

Con todo esto, se puede afirmar que, según el último informe epidemiológico, Tenerife debe permanecer en nivel 2 por ahora, aunque, si las cifras mejoraran en los próximos días, es probable que los tinerfeños vuelvan a poder reunirse en grupos de 10 la siguiente semana en la tan esperada nueva normalidad.