El alcalde y la concejala de Cultura de La Laguna denuncian ante la Policía al concejal tránsfuga de Ciudadanos

El alcalde y la concejala de Cultura de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez y Yaiza López, respectivamente, han denunciado ante la Policía Nacional al concejal tránsfuga de Ciudadanos en la Corporación, Alfredo Gómez. Lo acusan de un posible delito de acoso por haber divulgado públicamente fotografías y datos concretos de la vivienda que ambos comparten junto al hijo de ambos, de seis meses de edad.

Alfredo Gómez denunció públicamente el pasado jueves, durante en el último pleno del Ayuntamiento de La Laguna, que el alcalde y su pareja habrían realizado obras ilegales en su vivienda, lo que inmediatamente provocó que por parte de la Gerencia de Urbanismo se abriera un expediente informativo para aclarar tal cuestión. Para avalar su denuncia, Gómez se ha valido del expediente oficial correspondiente, en el que aparecen todos los datos del inmueble y en el que el concejal denunciante ha borrado todos los datos suyos, que aparecían en el apartado de solicitante. Pero ha dejado el resto, que ha sido difundido públicamente, siempre de acuerdo con la denuncia.

Técnicos de Urbanismo visitaron este lunes las obras realizadas en el domicilio del alcalde y la concejala de Cultura y, por lo que ha trascendido de momento, las obras han consistido en el cerramiento de una parte de un balcón y en el levantamiento de una puerta, lo que según las primeras mediciones no excedería de un metro cuadrado. Aún así, los técnicos dirimirán si para tales obras hubiera sido necesaria la tramitación de una licencia de obra menor y no el procedimiento utilizado por la empresa constructora, la única comunicación al consistorio de los trabajos a realizar. Este tipo de obras no requeriría de autorización previa.

De la tramitación del expediente se concluirá también si las obras son legalizables o, en el caso de infracción grave, deberán ser demolidas.

Gutiérrez y López habitan una vivienda pareada de fácil acceso desde la calle, lo que les ha llevado a temer por su integridad física y por su intimidad después de que se hayan divulgado los datos que la identifican y la localizan.

No es la primera vez que el concejal tránsfuga de Ciudadanos lanza denuncias con gran ruido contra el alcalde y otras personas del equipo de gobierno de La Laguna. El pasado mes de octubre, Gómez interpuso ante los juzgados de la ciudad una denuncia por “anomalías en contratos que comprometen cerca de un millón de euros de las arcas públicas”. Dijo entonces que su denuncia se basaba en el testimonio de “algunas fuentes” que le habrían señalado supuestos sobrecostes en contratos para la adquisición de mascarillas, botellas de agua y termómetros. La empresa beneficiaria, según su denuncia, sería la que ejecutó las obras de reforma en la residencia del alcalde. Las facturas dadas a conocer por el grupo de gobierno desmintieron las acusaciones.